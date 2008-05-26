به گزارش خبرنگار مهر، "بازگشت" به روایت بخشهایی نادیده از تاریخ معاصر میپردازد و آتیلا پسیانی، حدیث فولادوند، رامبد شکرآبی، سمیرا سیاح، هرمز سیرتی، زهرا سعیدی، جواد شیدائیان و کامبیز دارابی در آن بازی کردهاند. جلیل فرجاد و محسن زهتاب هم نقشهایی کوتاه در فیلم داشتند.
فولادوند در نمایی از فیلم "بازگشت"
"بازگشت" در سیمافیلم ساخته شده و در خلاصه داستان آن آمده: یک راز، رازی قدیمی و سر به مهر، الهام در هراس هرگز ندیدن پدر، پدر در هراس هرگز بخشیده نشدن، قصهای جا مانده از سالهای خاکستری تاریک. راهی باریک به سوی نور و حقیقت، سفری سخت و شیرین، تا آنجا که فریب رنگ میبازد و حقیقت چهره مینماید.
از دیگر عوامل فیلم میتوان به شاهد سلطانی آزاد و حمید سلیمی نویسندگان فیلمنامه، مهدی مجدوزیری مدیر تصویربرداری، مهدی بشکوفه مجری طرح، حسین کشاورزی مدیر تولید، محمد امامی صدابردار، محسن بابایی طراح گریم، فرهاد عزیزیفرد طراح صحنه و لباس، ژیلا ایپکچی تدوینگر، محمد میرزمانی آهنگساز و کامبیز دارابی دستیار کارگردان اشاره کرد.
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