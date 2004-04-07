ملاحظات دقيقه نود در « ديپلماسي هسته اي »

از طرفي در شرايط فعلي وبعد از يك فرآيند بلند همكاري، عملكرد او ژوئن آينده را(خرداد83) به دقيقه نود براي پرونده هسته اي ايران مبدل كرده است. در طول اين 90 دقيقه او هرگز بازيگر صادقي چون ما نبوده است و بسان آنچه گذشته است در پيش بيني بين بسته شدن، ادامه جنجال سازي سياسي و يا ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل(كه آن نهاد هم ماهيت متفاوتي با آژانس ندارد) انتظار بسته شدن پرونده بر اساس نظرايران كمترين شانس را به خود اختصاص مي دهد. از سوي ديگر اين هم واقعيتي است كه دنياي فعلي صحنه نبرد نابرابرو ناگزير حق و صداقت با ظلم وحيله گري است. اما همانگونه كه « مومن درهيچ چارچوبي نمي گنجد» ايمان و آگاهي نيزمي تواند هرچارچوبي راكه عليه مومنان است فرو ريزد.

به نظر هرگونه تصميم گيري ما در ادامه اين راه بايد به « باورهاي زير» گره بخورد :

1- باور به اينكه خداوند ياورمومنان و ياور اين ملت مسلمان وبزرگ است.

2- ما بايد باور كنيم درحاليكه هرگزبه سمت هسته اي كردن قدرت دفاعي خود نرفته ايم، درعين حال دستاوردي كه نتيجه سالهاي سال تحقيق در سايه تحريم بي رحمانه ، ميليونها ساعت كارطاقت فرساي علمي وآزمايشگاهي و جهاد پژوهشي جمعي از دانشمندان فرهيخته و كم توقع و متعهد است؛ به اندازه وسعت ترفند ها و دشمني هاي بد خواهان « بزرگ» است. حفظ اين دستاورد بايد در صدر ديپلماسي هسته اي ما باشد. همچنان كه ستاندن آن در صدراهداف حريف است.

3- بايد باور كنيم كه پرونده هسته اي ايران اساسا يك فرآيند فني نيست ، بلكه پروژه و سناريويي سياسي است كه در فريم به فريم و لحظه به لحظه آن هربازيگري نقش خود رابازي مي كند. حال كه وسط چنين معركه اي هستيم، ما هم براي لحظه به لحظه و نه فصل به فصل(!) بايد برنامه داشته باشيم.

4- باوركنيم كه اگراقتضاي جغرافياي ديپلماسي هوشمندانه قدم برداشتن است، اقتضاي ديپلماسي هسته اي به لحاظ استراتژيك بودن و به سبب جهشي كه تسلط براين دانش از مرز توسعه نيافتگي به قلمرو توسعه يافتگي ايجاد مي كند، جغرافياي مهارت و استعداد براي رانندگي كابين يك دستاورد ملي درتاريكي شب است. باور كنيم كه در ديپلماسي هسته اي خوشبيني شرط عقل نيست. تاحدي كه البرادعي اگرچه يك داور فني است، اما همواره ترجيع بند « اخبار خوب و بد براي ايران » را در حنجره آماده دارد و به همين جهت "مهره خاكستري" اش مي دانيم.

او قبل از سفراخير به تهران گفت بايد به بيانيه هاي خود درباره پرونده هسته اي ايران به ميزان اهميت جنگ وصلح مراقب باشيم. اگر اينگونه است خوشبيني ماخيلي هم عاقلانه نيست. بلكه بايد با بدبيني و سخت گيري و مرحله به مرحله و آهسته پيش رفت، نه اين كه پرشتاب و يكطرفه در جاده شفافيت و تعهد تاخت!

5- باور كنيم كه در دنياي كنوني ديپلماسي هسته اي، ديپلماسي اي چند منظوره است كه همه مهارت ها و استعدادهاي نظام را به مشاوره مي گيرد. ديپلماسي هسته اي حاصلجمع ديپلماسي روابط بين المللي، ديپلماسي امنيتي و اطلاعاتي، ديپلماسي حقوق بين المللي و حقوق تخصصي و از همه مهمتر ديپلماسي رسانه اي و رواني است. ماچقدراين هيات ديپلماتيك را در مانورهاي خود به مشورت و ايفاي نقش گرفته ايم؟

به آمريكا وجنگ رواني و رسانه اي اش نداريم. همين آقاي البرادعي در حالي به تهران آمده است كه همراه هيات خود خبرنگاراني از رويترز و آژانس خبري فرانسه و آسوشيتد پرس را آورده است. يعني همان رسانه هايي كه همكاري فني ايران با آژانس را مدتهاست كه در پيله شايعه سازي فرو برده اند و شايعات خود را هم به منابع آژانس منتسب مي كنند! اين د رحالي است كه هر سه خبرگزاري در ايران دفاتر فعالي دارند. تكليف رسانه ها در اين زمينه ملي است اما، ما چقدر از رسانه هايمان بهره برده ايم و چقدر آنها را به ياري گرفته ايم و....

6- ما بايد باور كنيم كه اگر ديپلماسي تنها موقعي موفق است كه بعد از كشف حقيقت بازي حريف، مانورآغاز كند؛ درديپلماسي هسته اي هرشايعه و شائبه اي از اقدام حريف تا زماني كه رد نشده بايد حقيقت محسوب شود وبازي به مراتب با وسواس بيشتري بايد آغاز شود. به نوع ديپلماسي آژانس(!) در بررسي پرونده هسته اي ايران نگاه كنيد ؛ در حاليكه قوانين بين المللي معاهدات و موازين حقوقي خود آژانس ثابت نشدن رويكرد نظامي در فعاليت هاي هسته اي را مساوي باصلح آميز بودن آن مي شمارند، آژانس به محوريت البرادعي كوچكترين شايعه و ابهام غير رسمي را مستند باز ماندن پرونده اتهام عليه كشورمان و چالش تبليغاتي نظامي بودن يا نبودن آن ساخته است.

7- بايد باور كنيم كه البرادعي و آژانس حتي اگر بخواهند قادر به حفظ استقلال وبي طرفي و ناديده گرفتن فشارها و مطالبات سياسي آمريكا نيستند. باور كنيم كه وجه تاسيس نهادي مثل آژانس و مثل شوراي امنيت سازمان ملل حفظ اريكه قدرت گردنكشان و باقي نگه داشتن ساير كشورها در اتمسفري از فقر و ناتواني علمي و اطاعت ناگزير است.

8- مابايد باور كنيم كه دولت هاي اروپا پيوستگي بيشتري از ايران به ايالات متحده آمريكا دارند. انگليسي كه همه اروپا را به خاطر همراهي باآمريكا در حمله به عراق ناديده گرفت، سخت است كه بپذيريم درخواست هاي نهايي آمريكا را به خاطرصداقت و شفافيت جمهوري اسلامي ايران ناديده بگيرد.

9- بايد باور كرد كه همه دانش صلح آميز هسته اي و مواهب آن مثل هررهاورد ديگري وابسته مواد اوليه وزير ساخت هاي به راه انداز آن است. اگرجمهوري اسلامي ايران در عرصه توليد سوخت هسته اي مورد نياز نيروگاههاي خود با توجه به سرمايه گذاريها و توفيق هايي كه داشته تسليم زياده خواهي ها شود، پيكره فيزيكي ساختارهاي هسته اي فاقد ارزش ذاتي خواهد بود. از همين رو صرف هزينه هاي فراوان براي توليد و خودكفايي درتامين سوخت هسته اي مورد نيازبراي ما، ازوعده و تضمين تامين رايگان آن توسط ديگران به صورت مادام العمرهم ، اقتصادي تر و هم عاقلانه تر است. كساني كه قطعه يدكي براي هواپيماي مسافربري به ما نمي دهند، هرگزسوخت وتكنولوژي هسته اي مرحمت نمي كنند!

اما با همه اين باورهاي ضروري ، اين واقعيتي است كه ما بايد در صحنه باشيم و فعالانه ايفاي نقش كنيم. اكنون هم نبايد نااميد بود وگزينه هاي فراوان را به صورت هوشمندانه و روزآمدي بايد به تحليل نشست. از جمله اينكه:

1- از فرصت هاي فوت شده و تلخ بگذريم. شايد در ديپلماسي هسته اي هم ماهي را هر وقت بگيري تازه باشد. از اين روصحنه ديپلماسي هسته اي براي ما بايد صحنه ظهور نهايت كارآمدي در دو عرصه ديپلماسي سياسي و ديپلماسي فني باشد. رفتار پلوراتيك براي ديپلماسي در حكم سيانور است واگر هر صحنه ديگري صحنه چندپارچگي است، بويژه صحنه ديپلماسي هسته اي ما در وين بايد صحنه بروز مستحكم اراده اي يكپارچه باشد و...

2- نظام مقدس ما هيچگاه به استقبال بحران نرفته لكن همواره با مردم به پيش آمده و سهمگين ترين بحرانها رادر برابراراده خود پشت سر گذاشته است. لذا فاصله گرفتن باافكار عمومي به صلاح نيست. مردم پشتيبان دستاورد هاي شگرف فرزندان خود خواهند بود. قهر و ايزوله كردن رسانه ها هم اقدام زيركانه وحسابشده اي نيست. نبايد ديپلماسي هسته اي را از توان لجستيك رسانه اي و كاركردهاي موثرآن محروم كرد، بلكه بايد از اين پتانسيل مهم دردفاع از حقانيت يك ملت بزرگ درتسلط بر دانش هسته اي صلح آميز استفاده كرد.

3- ما بايد فعالانه اتمسفرفعلي پرونده هسته اي كشورمان را باتعاملي جدي در عرصه هاي ديپلماتيك، رسانه اي و حقوقي شكاف دهيم. ما كه به حقانيت و سلامت عملكرد خود ايمان داريم بايد سريعا و طي بيانيه اي عمومي كه به دولتها، مراجع و نهادهاي حقوقي بين المللي و همچنين افكارعمومي و رسانه هاي جهان ارائه مي شود با شرح تطبيق قدمهايي كه برداشته ايم با مقررات بين المللي، مورد به مورد تخلفات حقوقي آژانس و جامعه بين المللي را در خصوص اين پرونده فهرست كنيم. بايد با يك برانگيختگي فعال و مثبت عمومي در عرصه بين الملل براي وجدان جامعه جهاني فراخوان بدهيم. صحنه جهاني اينك انقدر مستعد هست كه بعد ازدروغهاي مشابه وجنگ افروزيهاي آمريكا و غرب ، به سمت حقيقت هم اشتهايي پيدا كند. چه بساحتي خود افكارعمومي آمريكا و اروپا در اين زمينه مستعد تر باشند.

ما بايد در عين ادامه همكاري درچارچوب تعهدات بين المللي، گام به گام و حقوقي پيش برويم. قضاوت جامعه جهاني را بي اهميت نشماريم ، و درمقابل بستن راه چشم هاي نامحرم به دارايي تكنولوژيك خود، درها را به روي ديدگان منصف عالم بگشاييم. انبان ما از استدلالهاي منطقي و حقوقي خالي نيست و حتي در شرايطي مي توان در اين زمينه بامتوقف كردن همكاري با آژانس، يك هيات بيطرف بين المللي با آراي برابر را به حكميت طلبيد.

4- با توجه به آنچه گذشته و آنچه پيش روست، به اظهارات گهگاه و شفاهي دلخوش نكنيم و حال كه البرادعي خودخواسته به تهران آمده است رسما از او بخواهيم كه هرچه سريعتر و به طور رسمي وكتبي كليه سوالات و ابهامات احتمالي باقيمانده در ذهن آژانس- و نه اذهان طرفهاي ثالث- رابه جمهوري اسلامي ايران تحويل دهد و تعهد كند كه همكاري ايران براي برطرف شدن اين ابهامات رابابستن طومار يك ماراتن سياسي كينه توزانه عليه فعاليت كشورمان در ماه ژوئن پاسخ خواهد داد. تجربه ثابت كرده عدم گرفتن اين تعهد با زياده خواهي هاي مستمر همراه خواهد بود، چراكه تا بحال خوشبيني و حسن ظن ايران در همكاري با آژانس با سوء ظن و ابهام آفريني اين مرجع بين المللي همراه بوده است وچنين قرارداد و رابطه اي ارزش پايداري و وفاداري ندارد.

5- صراحت در گفتار و جديت در كردار ، صيقل دادن ابهاماتي كه ممكن است وجود داشته باشند، مسئول شناختن شخص البرادعي و آژانس در اين زمينه و مشروط كردن هرگونه همكاري بيشتر به توانايي وي به پيراسته كردن پرونده ايران از دخالت ومنويات سياسي دولت آمريكا از ديگر محورهايي است كه مي تواند راهگشا باشد.

6- رسانه ها نبايد از مسئوليت ملي خود در اين زمينه غفلت كنند و آن را به درخواستهاي رسمي وا گذارند. حساسيت به اين مساله و اين سرمايه ملي كه مسيرتكنولوژيك وحتي اقتصادي كشور در آينده راتسهيل مي كند حداقل انتظار ملت ازرسانه ها است . چه رسد به اينكه اندكي از آنها با وا نهادن ديدگاههاي داخلي در اين زمينه به ترجمه و واتاب آنچه شتاب كنند كه بدست حريف پرداخته و پخته مي شود!

7- ودست آخر اينكه راه حل به تعهد كشاندن طرف معامله افزودن بر تعهدات خود نيست. تهديد منطقي و مقتدرانه در سطوح مختلف نيز گاهي مي تواند سركشي حريف را تخفيف دهد و ....

خبرگزاري مهر - پرويزاسماعيلي