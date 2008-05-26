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۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

تولید گندم در استان کرمان کاهش یافته است

تولید گندم در استان کرمان کاهش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره غله و بازرگانی دولتی استان کرمان گفت: به دلیل کمبود آب و وجود آفات، تولید گندم در استان کرمان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

احمد صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمبود آب و خشکسالی و آفات مختلف باعث کاهش تولید گندم در استان کرمان شده است.

وی خاطرنشان کرد: 12 هزار تن گندم تاکنون از کشاورزان مناطق شمالی استان کرمان خریداری شده است که این رقم با مقایسه با میزان گندم خریداری شده در سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل غله استان کرمان خاطرنشان کرد: در مجموع از ابتدای سال جاری تاکنون 42 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است و طبق برآوردهای صورت گرفته این رقم به 60 هزار تن در سال جاری می رسد.

وی با اشاره به خرید گندم تولیدی از کشاورزان توسط اداره غله استان کرمان بیان داشت: محصول کشاورزان در جنوب استان کرمان در سه مرکز در شهرستان جیرفت و یک مرکز در شهرستان کهنوج خریداری می شود و قیمت محصول به صورت روزانه و تضمینی پرداخت می شود.

صفوی با اشاره به نقش دلالان در بالا رفتن قیمت گندم در بازار مصرف گفت: دلالان با حضور در مناطق گندم خیز، محصول گندم سالم کشاورزان را خریداری و در بازارهای مصرف با قیمت بالاتر عرضه می کنند که این روند باعث بالا رفتن قیمت گندم در بازار شده است.

وی از کشاورزان استان خواست با مراجعه به مراکز خرید گندم اداره غله استان کرمان محصول خود را با قیمت مشخص به فروش برسانند.

کد مطلب 689870

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