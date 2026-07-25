میلاد جباری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهاندازی کاروان نوجوانان «الیالله» در اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین را نباید صرفاً یک سفر زیارتی برای نوجوانان دانست، بلکه این حرکت میتواند بستری برای رشد، تربیت و شکلگیری تجربهای عمیق دینی، اجتماعی و هویتی برای نسل نوجوان باشد.
وی افزود: بر همین اساس، کاروان نوجوانان «الیالله» با رویکرد ظرفیتسازی و فعالسازی مجموعههای مردمی شکل گرفته است تا نوجوانان در کنار زیارت، یک تجربه تربیتی و جمعی متفاوت را پشت سر بگذارند و اربعین برای آنان به نقطه آغاز تحول و «بعثت» تبدیل شود.
مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین با تأکید بر نقش مجموعههای مردمی در این حرکت گفت: جریان مردمی اربعین باید بستری فراهم کند تا نوجوانان نیز سهم خود را از این حماسه عظیم پیدا کنند و با حضور، نقشآفرینی و تجربه تربیتی، اربعین را از یک سفر زیارتی به یک حرکت انسانساز تبدیل کنند.
جباری خاطرنشان کرد: مجموعههایی که برای شکلگیری کاروان نوجوانان «الیالله» گام برداشتهاند یا در مسیر ظرفیتسازی و همراهی نوجوانان فعالیت میکنند، میتوانند با قرارگاه نوجوان استان ارتباط برقرار کنند تا زمینه همافزایی، پشتیبانی و تقویت این حرکت مردمی در استان قزوین فراهم شود.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که ظرفیتهای موجود استان در کنار ظرفیتسازی برای آینده قرار گیرد و با ایجاد یک جریان منسجم مردمی، بستر حضور و نقشآفرینی نوجوانان در اربعین تقویت شود؛ حرکتی که بتواند در تحقق اهداف تربیتی و ساختن نسل آینده نقشآفرین باشد.
مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین در پایان تأکید کرد: ثمره این حرکت نباید تنها یک سفر زیارتی باشد، بلکه باید در هویتبخشی، مسئولیتپذیری اجتماعی، روحیه کار جمعی و نقشآفرینی نسل نوجوان نیز اثرگذار باشد تا اربعین به مدرسهای برای تربیت نسل مؤمن، مسئول و آیندهساز تبدیل شود.
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