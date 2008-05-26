جوانان از قلیان به عنوان ابزار اوقات فراغت استفاده می کنند

مهندس بهزاد ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مصرف قلیان، غیر از بحث اعتیاد و وابستگی که به دنبال دارد، مسائل بهداشتی و مرتبط با سلامتی را نیز در پی دارد.

وی فاصله زمانی بین شروع مصرف قلیان و ابتلا به بیماریهای ناشی از مصرف مواد دخانی به ویژه قلیان را مورد اشاره قرار داد و گفت: این فاصه بین 10 تا 20 سال است و از همین رو، فقط حس رضایتمندی از بابت نیکوتین برای فرد کافی است و متوجه مخاطرات آن نمی شود.

کارشناس دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات، با اشاره به افزایش مصرف قلیان در بین جوانان و نوجوانان ایرانی، افزود: از سال 82 تا 86، مصرف قلیان از 12 درصد به 26 درصد رسیده که این موضوع نگران کننده است.

ولی زاده با عنوان این مطلب که جوانان از قلیان به عنوان یک ابزار برای گذران اوقات فراغت خود استفاده می کنند، تصریح کرد: متاسفانه قلیان عامل بسیاری قوی برای شروع سیگار است و خانواده ها نباید از آن غافل باشند.

وی کنترل از طریق اطلاع رسانی و فرهنگ سازی را بهترین راه مداخله در کاهش آسیبهای مواد دخانی دانست.