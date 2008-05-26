ایران کشوری مهم با تاریخی سرشار از همکاری منطقه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، "خاویرسولانا" درگفتگو با روزنامه النهار، درپاسخ به این پرسش که با توجه به حضور قریب الوقوع شما در تهران به منظور بحث و تبادل نظر درباره برنامه هسته ایران، آیا به نظر شما امروز تاثیر ایران درلبنان بیشتر از گذشته است؟ تاکید کرد: ایران کشور مهمی است که تاریخی (سرشار از) همکاری منطقه ای دارد.

"سولانا" افزود: امیدوارم ایران به گونه ای که از آن انتظار می رود یعنی به عنوان کشوری که به جامعه بین المللی گرایش دارد، رفتار کند.

وی تصریح کرد: مشکل بزرگ ما با ایران همان موضوع هسته ای این کشور است. جامعه بین المللی از این کشور می خواهد که تضمین های واقعی ارائه دهد که هدف از برنامه هسته ای این کشور تولید انرژی است نه چیز دیگر.

"خاویر سولانا" درادامه سخنان خود درباره ایران اظهار داشت: اگر این ضمانت های واقعی ارائه شود، همکاری ما با ایران عمیق می شود و تلاش هایی را در این راستا درخلال هفته های آتی ارائه خواهیم کرد و مذاکرات را به منظور پیدا کردن راه های به سوی پیشرفت ادامه می دهیم.

ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده است و ضمانت واقعی تاکیدات تهران، گزارش های آژانس درباره ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و واقعیت این برنامه ها است

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا درپاسخ به این پرسش منحرف کننده النهار مبنی براینکه آیا ایران در لبنان از طریق حزب الله به پیروزی رسید، گفت: به نظر من نمی توان از پیروزی و شکست سخن گفت، همه از توافقنامه دوحه استقبال کردند و همه از این توافقنامه خوشحال و مسرور هستند. بحث غالب و مغلوب مطرح نیست، بلکه توافقنامه یعنی همه، و همگان باید آنچه را که اجرای آن بیشترین روش سازنده همکاری کنند.