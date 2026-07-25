حجت‌الاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اربعین حسینی بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان اسلام است و این رویداد عظیم، فرصت ارزشمندی برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع)، ترویج فرهنگ دینی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی استان کرمانشاه به شمار می‌رود.



وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی به زائران از ماه‌ها قبل آغاز شده است، افزود: فعالیت‌های اداره‌کل اوقاف و امور خیریه تنها به مرزهای خروجی محدود نمی‌شود، بلکه از زمان ورود زائران به استان آغاز شده و تا زمان خروج آنان از مرزهای خسروی و سومار ادامه خواهد داشت تا زائران در تمام این مسیر از خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح کرد: بقاع متبرکه، امامزادگان و موکب‌های وابسته به اوقاف در نقاط مختلف استان برای ارائه خدمات آماده شده‌اند و تلاش شده است در کنار اسکان و پذیرایی، فضای مناسبی برای بهره‌مندی زائران از برنامه‌های فرهنگی و معنوی نیز فراهم شود.



صالحی با اشاره به استقرار موکب‌های اوقاف در بقاع شاخص استان گفت: موکب‌های این اداره‌کل در آستان مقدس امامزاده باقر (ع) بیستون، آستان احمد بن اسحاق (ره) و دیگر بقاع متبرکه استان مستقر خواهند بود و علاوه بر خدمات رفاهی، میزبان برنامه‌های متنوع قرآنی، فرهنگی و معرفتی برای زائران هستند.



وی با اشاره به توسعه دامنه خدمات در مرز سومار افزود: امسال در کنار مرز بین‌المللی خسروی، مرز سومار نیز در برنامه‌های اوقاف جایگاه ویژه‌ای دارد و با همکاری استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی، خدمات پشتیبانی، رفاهی و پذیرایی در این مرز نیز ارائه خواهد شد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه ادامه داد: موکب اوقاف در مرز خسروی نیز به‌صورت شبانه‌روزی فعال خواهد بود و علاوه بر توزیع غذای گرم، بسته‌های غذایی مورد نیاز زائران را در اختیار آنان قرار می‌دهد تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه داشته باشد.



حجت‌الاسلام صالحی اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی را از محورهای اصلی فعالیت اوقاف در ایام اربعین برشمرد و اظهار داشت: برگزاری محافل انس با قرآن کریم، جلسات تفسیر، اقامه نماز جماعت، استقرار روحانیان و مبلغان، پاسخگویی به مسائل شرعی، ارائه مشاوره‌های دینی و اجرای برنامه‌های معرفتی از جمله اقداماتی است که برای زائران پیش‌بینی شده و در طول مسیر با همکاری مجموعه‌های فرهنگی اجرا می‌شود.



وی با اشاره به حضور گسترده زائران در استان طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: در اربعین سال گذشته بیش از سه میلیون زائر از محورهای مواصلاتی کرمانشاه عبور کردند و مردم این استان با روحیه مهمان‌نوازی، ایثار و خدمت، میزبانی شایسته‌ای از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش گذاشتند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تاریخی، مذهبی و فرهنگی استان در ایام اربعین تأکید کرد و گفت: بقاع متبرکه، مفاخر علمی و دینی، یادمان‌های دفاع مقدس و شخصیت‌های برجسته کرمانشاه باید به زائران معرفی شوند تا آنان علاوه بر زیارت، با پیشینه فرهنگی و تمدنی این دیار نیز آشنا شوند.



صالحی در پایان با بیان اینکه اربعین جلوه‌ای از فرهنگ وقف، همدلی و خدمت‌رسانی مردم ایران است، گفت: اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با بهره‌گیری از همه امکانات خود تلاش می‌کند زائران در مسیر عبور از این استان، سفری همراه با امنیت، آرامش، معنویت و خاطره‌ای خوش از میزبانی مردم کرمانشاه را تجربه کنند.

