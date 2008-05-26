این نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایش "قصه بخت" از قصههای قدیمی ایرانی و درباره جوانی است که دنبال بخت خفته خود میرود، غافل از اینکه بخت وی فرصتهایی است که در زندگی نصیبش میشود.
فتحعلیبیگی افزود: قصد دارم این نمایش را در جشنواره تئاتر عروسکی به صحنه ببرم. در اجرای آن هم از خمبازی که از شیوههای فراموششده تئاتر عروسکی است در کنار شیوه زنده عروسکی استفاده میکنم. خم بازی شیوهای است که در آن عروسکها از درون خمره بیرون میآیند و عروسکگردان باید قابلیت صداسازیهای مختلف را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بعد از جشنواره تئاتر عروسکی نیز نمایش "مبارک و خاتون پردهنشین" را در تالار سنگلج به صورت اجرای عمومی به صحنه خواهد برد درباره دیگر فعالیتهای خود گفت: دو مجموعه قدیمی درباره سیاهبازی را برای چاپ آماده کردهام که یک مجموعه آن شامل چهار نمایشنامه در انتشارات نمایش و مجموعه دوم شامل 10 نمایشنامه در نشر قطره به چاپ خواهد رسید.
فتحعلیبیگی در پایان سخنان خود گفت: در کنار این فعالیتها از یکی از مراکز فرهنگی هنری پیشنهاد نگارش کتابچه آموزشی درباره نقالی به من داده شده که در حال تدارک مراحل اولیه این کار هستم.
