بعضی ها به جای مربی جادوگر می خواهند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در صحبت های خود در کنگره مربیان ملی که توسط فدراسیون فوتبال استرالیا برگزار شده است، با بیان این مطلب افزود: " باور دانش دیگران و همکاری با خارجی ها می تواند ما را کمک کند تا سطح فوتبال و استانداردهای خود را بالاتر ببریم اما اعتماد بیش از اندازه ممکن است باعث تخریب رشد استعدادهای داخلی شود".

وی ادامه داد: " اولین اقدام آموزش مربیان داخلی و همطراز کردن توانایی آنها با نیازهای روز فوتبال است".

بن همام با اشاره به برنامه های ویژن آسیا برای آموزش مربیان جوان در سطح این قاره گفت : " با ویژن آسیا تلاش می کنیم تعداد مربیان با دانش را بیشتر کنیم و به روند آموزش مربیان آسیا شتاب دهیم".

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین از فدراسیون های این قاره خواست تا در انتخاب مربیان و استمرار کار آنها وسواس بیشتری به خرج دهند.

وی با تاکید بر این نکته افزود: " ما تاکنون شاهد اخراج مربیان بسیاری پس از شکست ها و حذف در مسابقات مختلف بوده ایم. بعضی از کشورها دنبال معجزه هستند و به جای مربی جادوگر می خواهند. اما باید دست از این کوته بینی بردازیم".

بن همام با حمایت از سازماندهی کردن گروه مربیان در کشورهای مختلف آسیایی توضیح داد : " همه فدراسیون ها را به سمت داشتن کمیته مربیان تشویق می کنیم. اصرار خواهیم کرد تا رئیس کمیته مربیان عضو هیئت رئیسه هر فدراسیون شود".