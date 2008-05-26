انتقاد میرکاظمی از مرکز پژوهشهای مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی عصر امروز پس از اطمینان از منتفی شدن استیضاح خود توسط نمایندگان مجلس هفتم در جمع خبرنگاران حاضر و به تعدادی از سئوالات آنها پاسخ داد.

وزیر بازرگانی از طراحان استیضاح خود و نیز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای انتشار گزارشهایی نظیر شکر که منجر به قوت گرفتن استیضاح شده است، انتقاد کرد.

میرکاظمی هرگونه لابی از سوی معاون پارلمانی خود را برای منتفی شدن استیضاح رد و از لطف برخی نمایندگان به خاطر پس گرفتن امضاهای خود تشکر کرد.

تعلل اصناف در خرید سهام بانک صادرات

میرکاظمی با اشاره به حل مشکلات 50 ساله اصناف در دولت نهم گفت: دولت حاضر است تمامی سهام یا بخشی از سهام بانک صادرات را به اصناف واگذار کند که به دلیل عدم توانایی مالی این قشر این کار محقق نشده؛ این درحالی است که عدم تحقق این امر منجر به از دست رفتن این فرصت طلایی توسط اصناف می شود.

وزارت صنایع تعهد بدهد

وزیر بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی معتقد است اگر سیمان بخواهد از سبد حمایتی خارج شود نباید مشمول قیمت گذاری شود، اکنون که وزارت صنایع و انجمن سیمان خواستار خروج این محصول از سبد حمایتی هستند باید نرخی را برای آن اعلام و تعهد دهند که این نرخ را ثابت نگه دارند؛ آنها باید قول دهند که بازار سیمان را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: وزارت بازرگانی علاقه مند به خروج سیمان از سبد حمایتی است ولی عرضه و تقاضا باید خود بازار را تنظیم کنند.

انتقاد از رد لایحه 2/1 میلیارد دلاری در مجلس

میرکاظمی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس هفتم در رد لایحه 2/1 میلیارد دلاری وزارت بازرگانی برای واردات کالا، گفت: متاسفانه این لایحه به دلایلی از سوی نمایندگان رد شد، از سوی دیگر هفته گذشته دولت لایحه ای را به مجلس ارائه داد که 2500 میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی برداشت داشته باشد که دو فوریت آن نیز رد شد.

وی تاکید کرد: ایجاد تاخیر در پرداخت منبع مالی مورد نیاز وزارت بازرگانی مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است، در آذرماه 86 که وزارت بازرگانی لایحه برداشت 2/1 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد، این وزارتخانه می توانست با قیمت مناسب تری کالاها را وارد کند. این درحالی است که هم اکنون به دلیل عدم اختصاص این مبلغ که بخشی از آن برای برنج در نظر گرفته شده بود، وزارت بازرگانی از توزیع 600 هزارتن برنج کالابرگی معذور است و به همین دلیل کالابرگ برنج امسال حذف شده است.

وزیر بازرگانی گفت: افزایش قیمت جهانی برنج با چندین ماه و در حدود 17 ماه تاخیر به کشور رسید و در این میان نه بنده و نه مدیران وزارت بازرگانی با وجود رصد افزایش قیمت جهانی برنج، اجازه ورود این تنش به داخل کشو را نداده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردیم و می توان گفت که مطبوعات و رسانه ملی موج گرانی برنج در بازارهای جهانی را به کشور منتقل کردند.

وی تاکید کرد: همانگونه که ما به صورت روانی بازار را مدیریت کردیم، رسانه ها نیز باید با اقدامات روانی جو را آرام می کردند.

میرکاظمی با رد هرگونه برداشت 840 میلیون دلاری وزارت بازرگانی از حساب ذخیره ارزی گفت: بحثی که نادران، نماینده مجلس مطرح کرد صحت نداشت، من در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز توضیحاتی در این خصوص ارائه دادم، اما باید گفت اگر این مبلغ در اختیار وزیر بازرگانی بود قطعا خرید کالاهای اساسی را انجام می دادم تا مردم دچار مشکل نشوند.

وی در انتقاد به صحبتهای الیاس نادران در خصوص صرف مبلغ فوق از سوی وزارت بازرگانی به واردات میوه تصریح کرد: این موضوع درست نیست چراکه کشور گنجایش واردات این میزان میوه را ندارد. این درحالی است که 288میلیون دلار واردات میوه تر وخشک و یک میلیارد و 760 میلیون دلار صادرات این اقلام صورت گرفته است. از سوی دیگر مجموع سیب و مرکبات وارده به کشور در سال 86 215 هزار و 375 تن و صادرات این دو محصول 220 هزار و 773 تن بوده است.

شکر

میرکاظمی با انتقاد شدید از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر واردات 5 برابر بیش از نیاز شکر به داخل توسط وزارت بازرگانی، گفت: سال 84 همزمان با شروع کار دولت نهم بحران شکر در کشور وجود داشت و نه تنها شکر به قیمت 1هزار و 200 تومان عرضه می شد بلکه شکر نیز در انبارها موجود نبود تا وزارت بازرگانی بتواند خرید و ذخیره سازی انجام دهد، ذخیره شکر آن زمان نیز 100 هزارتن بود که توزیع شد.

وزیر بازرگانی تصریح کرد: دولت در سال 85 تعرفه شکر را کاهش داد و برای حمایت از این بخش 650 هزارتن شکر از کارخانجات به قیمت نقدی 560 تومان خریداری کرد. میزان تولید در سالهای 85و 86 در کشور 2میلیون و 250 هزارتن بود در حالیکه مصرف در این دو سال به صورت سالانه 2 میلیون و 200 تا 2میلیون و 250 هزار تن بود.

وی ادامه داد: در دو سال مذکور، بیش از یک میلیون تن صادرات آب میوه، نوشابه، شیرینی و شکلات نیز صورت گرفته؛ که در مقابل میزان واردات کشور در این دو سال برای محصول شکر 3میلیون و 480 هزار تن بود.

میرکاظمی گفت: برخی ها به نام مرکز پژوهشها اعلام کردند که 5 برابر نیاز داخلی کشور، شکر وارد شده که باید به این گونه گزارشات آنها و نحوه تهیه آفرین گفت! در صورت صحت این ادعا باید 11 میلیون تن شکر به کشور وارد شده باشد.

وی تصریح کرد: دولت نمی خواهد صنعت شکر را از بین ببرد، آنچه دولت به عنوان یک راهبرد ملی دنبال می کند این بود که برای مقابله با بحرانهای احتمالی حداقل یکسال ذخیره داشته باشد. گاهی اوقات مرکز پژوهشها اطلاعات ناصحیحی دریافت و بر مبنای آن گزارشاتی را منتشر می کند.

میرکاظمی گفت: امسال به دلیل خشکسالی مصرف شکر کشور 185 هزارتن است که اگر دولت وارد نکرده به دلیل این بوده که پولی در اختیار ندارد. این وضعیت شکر است.آنچه که امسال توزیع می شود از ذخایر قبلی است که با توجه به مصوبه دولت برای مقابله با مشکلات احتمالی ناشی از تحریم ذخیره شده است.

تورم امسال بی سابقه نیست

وزیر بازرگانی گفت: ساختارهای اقتصادی در کشور نیاز به تحول دارند، برخی مواقع تورم در 30 سال اخیر به 49 درصد نیز رسیده است و هیچگاه تورم از میزان کنونی پایین تر نبوده است. بر این اساس باید مشکلات را به صورت ریشه ای حل کرد.

بلاتکلیفی کالابرگها

میرکاظمی در این خصوص بلاتکلیفی کالابرگها گفت: دولت هر سال مقدار مشخصی برنج و گندم خریداری می کند؛ اگر قیمتهای جهانی افزایش یابد به دلیل محدود بودن منابع، دولت قادر به خرید برخی کالاها نیست. بر این اساس رئیس جمهوری مجوزی دریافت کرده بود که بتوان 800 میلیون دلار به وزارت بازرگانی اختصاص یابد ولی تا این لحظه این رقم دریافت نشده و در سیکل اداری و بانکی مانده است.

عدم نیاز به نظرخواهی بخش خصوصی در گزارش رژیم تجاری

وی گفت: بر روی رژیم تجاری بحثهای زیادی در کمیسیونهای دولت صورت گرفته، رژیم تجاری فرمت خاصی دارد که طبق آن باید تصویری از قوانین به سازمان جهانی تجارت ارائه داد. این گزارش چیزی فراتر از قوانین تجاری نیست و به همین دلیل نیازی به نظرخواهی از بخش خصوصی نبوده است؛ به هرحال امید می رود که این گزارش زودتر به این سازمان بین المللی ارائه شود.

استیضاح

وزیر بازرگانی گفت: علاقمند به توضیح در خصوص استیضاح نیستم. تنها وزیری بوده ام که درخواست کتبی برای حضور در کمیسیونهای مجلس برای بیان دلایل استیضاح نداشته ام. از سوی دیگر، کسانی که مطرح می کنند وزارت بازرگانی نمایندگان را تهدید و تطمیع کرده است کاملا در اشتباه هستند چراکه آنگاه باید گفت که نمایندگان تطمیع شده اند.

وی افزود: برای تمامی اقدامات وزارت بازرگانی ادله محکم و قابل دفاع وجود دارد.

میرکاظمی با رد هرگونه افزایش تخلفات در کشور با افزایش آمار جرایم گفت: هرچه تعداد پرونده ها بیشتر شود تخلفات بیشتری نیز استخراج می شود که این منفی نیست.

به گزارش مهر، برگزاری نشست مطبوعاتی وزیر بازرگانی حاشیه هایی نیز در پی داشت.

* روابط عمومی وزارت بازرگانی از ورود برخی خبرنگاران روزنامه ها در جلسه مطبوعاتی وزیر بازرگانی ممانعت به عمل آورد.

* اداره نشست مطبوعاتی وزیر بازرگانی به یکی از مجریان صدا و سیما واگذار شده بود. البته پیش از این نیز جلسه مطبوعاتی معاونان وزرا برای دفاع از عملکرد وزیر بازرگانی که یک روز قبل از منتفی شدن استیضاح صورت گرفت، توسط معاون پشتیبانی و امور مجلس این وزارتخانه اداره شد که آن جلسه نیز منجر به ترک جلسه از سوی برخی رسانه ها شد.

* وزیر بازرگانی با مطرح کردن جلسه ای در خارج از وزارتخانه، به پرسشهای تعداد زیادی از خبرنگاران پاسخ نداد.

* تکذیب مصاحبه رودرروی محمدصادق مفتح معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با خبرگزاری مهر مبنی بر "عدم هماهنگی اجرای موثر دولت در تنظیم بازار" توسط میر کاظمی از دیگر حاشیه های این نشست بود. این در حالی است که نوار ضبط شده این گفتگو موجود است.

میرکاظمی در این خصوص گفت: هم اکنون بیشترین هماهنگی میان اجزای دولت در بحث تنظیم بازار وجود دارد و گرانی ها ناشی از افزایش عوامل تولید و هزینه های آن است و این به معنای ناهماهنگی میان اجزای دولت نیست.

همچنین نوار ضبط شده گفتگوی شجاع الدین بازرگانی معاون وزیر بازرگانی در خصوص "گرانی ها ریشه در تصمیمات جمعی دارد" با خبرگزاری مهر که از سوی وزیر بازرگانی تکذیب شد هم موجود است.