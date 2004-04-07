به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازروابط عمومي فدراسيون جودودراين مراسم پرفيض كه روزشنبه 22 فروردين ماه جاري بعد ازنمازمغرب وعشاء درسالن مركز آموزش جودومجموعه ورزشي شهيد كبكانيان تهران برگزارمي شود، معاونان، مديران سازمان تربيت بدني، روساي فدراسيون ها، قهرمانان ملي پوش رشته هاي مختلف ورزشي به همراه ملي پوشان ومسوولان فدراسيون جودو درسوگ اربعين سرور وسالارشهيدان به عزاداري مي پردازند.
لازم به ذكر است: اين مراسم با همكاري بسيج ورزش كشوربرگزارخواهد شد.
با ميزباني فدراسيون جودو
جامعه ورزش كشور در اربعين حسيني به عزاداري مي پردازد
فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ايران ميزبان مراسم عزاداري قهرماني ملي پوش رشته هاي مختلف ورزشي خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازروابط عمومي فدراسيون جودودراين مراسم پرفيض كه روزشنبه 22 فروردين ماه جاري بعد ازنمازمغرب وعشاء درسالن مركز آموزش جودومجموعه ورزشي شهيد كبكانيان تهران برگزارمي شود، معاونان، مديران سازمان تربيت بدني، روساي فدراسيون ها، قهرمانان ملي پوش رشته هاي مختلف ورزشي به همراه ملي پوشان ومسوولان فدراسيون جودو درسوگ اربعين سرور وسالارشهيدان به عزاداري مي پردازند.
کد مطلب 68996
نظر شما