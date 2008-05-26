مهذبیه و بابادی به مدال برنز دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره رقابتهای تکواندو ارتش های جهان از روز جمعه در کره جنوبی آغاز شده است. این رقابتها امروز با انجام مسابقات اوزان سوم و چهارم پیگیری شد که حاصل تلاش ملی پوشان ایران دو نشان برنز بود.

در وزن سوم محمدرضا بابادی که سال 2006 مدال طلا را کسب کرده بود دورنخست 12 بر8 نماینده روسیه را شکست داد. عمان حریف بعدی بابادی بود که 7 بر صفر مغلوب نماینده کشورمان شد. بابادی در دور سوم 2 بر صفر تکواندوکاری از قطر را از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی راه یافت.

بابادی برای رسیدن به بازی پایانی باید از سد حریفی از یمن عبور می کرد که 12 بر8 شکست خورد و به مدال برنز دست یافت.

در وزن چهارم ایمان مهذبیه بازیهای خود را با برتری 9 بر2 مقابل نماینده قزاقستان آغاز کرد. وی در دور دوم تکواندوکاری از یمن را 3 بر صفر شکست داد. مهذبیه در دور سوم تکواندوکاری از چین را 7 بر5 شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. وی برای رفتن به بازی پایانی باید تکواندوکاری از آلمان را شکست می داد که دو تکواندوکار در پایان راند سوم به تساوی یک بر یک دست یافتند. در راند طلایی این تکواندوکار آلمانی بود که امتیاز برتری را کسب کرد تا مهذبیه به نشان برنز دست پیدا کند. این رقابتها فردا خاتمه می یابد.