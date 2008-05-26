احمدی نژاد به رئیس جمهور لبنان تبریک گفت / دعوت سلیمان به تهران

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه السفیر، "محمود احمدی نژاد" بعد از انتخاب "میشل سلیمان" به عنوان رئیس جمهوری لبنان در تماسی تلفنی این انتخاب را به وی تبریک گفت.

میشل سلیمان و محمود احمدی نژاد

دراین تماس تلفنی، رئیس جمهوری ایران با آرزوی موفقیت برای همتای لبنانی خود از وی برای سفر به جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد.

درعین حال قرار است، منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران که در راس هیئتی به منظور شرکت درمراسم انتخاب میشل سلیمان در بیروت به سر می برد، ساعت 13:30 امروز به وقت لبنان به عنوان اولین مقام خارجی دیدارکننده با میشل سلیمان درکاخ بعبدا دیدار کند.

لازم به ذکر است که مراسم انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور، عصر روز گذشته در نشست پارلمان لبنان و با حضور سران کشورهای مختلف برگزار شد.