پنج میلیارد ریال اعتبار به طرحهای آب در مانه و سملقان اختصاص یافت

حمزه جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان اعتبار، دو میلیارد ریال به بخش اصلاح و توسعه شبکه آب شهر آشخانه، یک میلیارد و 750 میلیون ریال به بخش حفر و تجهیز چاه آشخانه، یک میلیارد ریال به بخش اصلاح و توسعه شهرهای جدید مانه و سملقان و یک میلیارد ریال به بخش آبرسانی شهرهای جدید مانه و سملقان اختصاص یافت.

وی اصلاح و توسعه شبکه آب شهرهای آشخانه، پیش قلعه و قاضی، نوسازی انشعاب های آب، تجهیز چاه آب و کلنگ زنی تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه را از مهمترین برنامه های امسال این امور عنوان کرد.

جهانی از اجرای عملیات دو هزار و 381 متر اصلاح و توسعه شبکه آب در این شهرستان خبر داد و افزود: 98 درصد جمعیت شهری از نعمت آب شرب بهداشتی بهره مند هستند و این امور آماده آبرسانی به بقیه مشترکان در حاشیه شهر نیز است.

وی با اشاره به حفر پنج حلقه چاه در شهرهای آشخانه، قاضی و پیش قلعه، تصریح کرد: در این رابطه یک میلیارد و 859 میلیون و 608 هزار متر مکعب آب مشترکان کلر زنی و ضد عفونی شده است.

جهانی خاطرنشان کرد: پارسال هزار و 20 مورد اتفاقات شامل 37 مورد اتفاقات اصلی و 223 مورد فرعی و 760 مورد مربوط به انشعابات به همت این امور رفع شد.

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان مانه و سملقان همچنین از تعویض 140 انشعاب فرسوده در شهرهای آشخانه قاضی و پیش قلعه، حفر دو حلقه چاه آب در شهر آشخانه و احداث یک مخزن آب 500 متر مکعبی بر روی تپه شهر آباده در سال گذشته خبر داد.

شهرستان مانه و سملقان با پنج هزار و 978 متر مربع مساحت در 35 کیلومتری غرب شهرستان بجنورد قرار دارد.