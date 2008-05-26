به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث مکتوب، چهارمین همایش دوسالانه انجمن جوامع فارسی‌زبان (ASPS) از 27 فوریه تا اول مارس 2009 (9-11 اسفند 87) با محور اصلی علوم انسانی و اجتماعی در موضوعات مرتبط با جوامع فارسی‌زبان در لاهور پاکستان برگزار می‌شود.

شرکت کنندگان ایرانی می‌توانند عنوان و چکیده مقالات خود را به پست الکترونیکی دکتر حبیب برجیان hb146@columbia.edu ارسال کنند. مهلت ارسال عنوان و چکیده مقالات 30 سپتامبر(9 مهر ماه 1378) اعلام شده است.

اولین کنفرانس دوسالانه در شهر دوشنبه تاجیکستان در سپتامبر 2002 با همکاری آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، مؤسسه زبان و ادبیات رودکی و کمیته ملی یونسکو برگزار شد. کنفرانس شهر دوشنبه 80 استاد دانشگاه را از 13 کشور گردهم آورده بود.

دومین کنفرانس با موضوع "جامعه، تاریخ و فرهنگ در دنیای فارسی‌زبان" در سال 2004 در شهر ایروان ارمنستان با حضور 90 استاد و پژوهشگر از 18 کشور برگزار شد.

در سومین کنفرانس که در تفلیس گرجستان در ماه ژوئن 2007 در دانشگاه دولتی تفلیس برگزار شد، ASPS دفتری را در مؤسسه مطالعات شرقی تأسیس کرد.

کنفرانسهای برگزار شده فرصتی برای اساتید کشورهای مختلف از غرب، آسیای میانه و جنوبی، اروپا و آمریکای شمالی برای شرکت در یک گفتگوی میان‌رشته ای بوده است.