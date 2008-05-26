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۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۷

گزارش تصویری / اختتامیه جشنواره کن 61

گزارش تصویری / اختتامیه جشنواره کن 61

شصت و یکمین جشنواره فیلم کن یکشنبه‌شب با اعطاء جایزه نخل طلا به فیلم فرانسوی "کلاس" ساخته لورن کانته به پایان رسید.



شان پن رئیس هیئت داوران بخش مسابقه رسمی جشنواره کن 2008. استفان کاردینال ـ پیپل اونیو / کوربیس



لورن کانته برای فیلم فرانسوی "کلاس" جایزه نخل طلا را به خانه برد. استفان ری ـ فور پیکچرز / کوربیس



رابرت دنیرو بازیگر سرشناس جایزه نخل طلا جشنواره کن را به برنده اعطا کرد. استفان کاردینال ـ پیپل اونیو / کوربیس



برادران بلژیکی ژان ـ پی‌یر و لوک داردن برای "سکوت لورنا" برنده جایزه بهترین فیلمنامه شدند. استفان کاردینال ـ پیپل اونیو / کوربیس



نوری بیلگه جیلان فیلمساز ترکیه‌ای محبوب کن برای "سه میمون" جایزه بهترین کارگردان را برد. استفان کاردینال ـ پیپل اونیو / کوربیس



بنیچیو دل تورو برای بازی در نقش ارنستو "چه" گوارا در فیلم "چه" ساخته استیون سودربرگ بهترین بازیگر مرد شد. استفان ری ـ کوربیس



پائولو سورنتینو ایتالیایی (چپ) برای "ستاره" جایزه هیئت داوران را برد و هموطن او ماتیو گارونه برای "گومورا" جایزه بزرگ هیئت داوران کن را دریافت کرد. گیوم هورکاژولو ـ epa / کوربیس



فیلم بریتانیایی "گرسنگی" ساخته استیو مک‌کوئین جایزه دوربین طلایی بهترین فیلم اول جشنواره کن امسال را برد. استفان کاردینال ـ پیپل اونیو / کوربیس

کد مطلب 690017

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