گزارش تصویری / اختتامیه جشنواره کن 61





شان پن رئیس هیئت داوران بخش مسابقه رسمی جشنواره کن 2008. استفان کاردینال ـ پیپل اونیو / کوربیس







لورن کانته برای فیلم فرانسوی "کلاس" جایزه نخل طلا را به خانه برد. استفان ری ـ فور پیکچرز / کوربیس







رابرت دنیرو بازیگر سرشناس جایزه نخل طلا جشنواره کن را به برنده اعطا کرد. استفان کاردینال ـ پیپل اونیو / کوربیس







برادران بلژیکی ژان ـ پی‌یر و لوک داردن برای "سکوت لورنا" برنده جایزه بهترین فیلمنامه شدند. استفان کاردینال ـ پیپل اونیو / کوربیس







نوری بیلگه جیلان فیلمساز ترکیه‌ای محبوب کن برای "سه میمون" جایزه بهترین کارگردان را برد. استفان کاردینال ـ پیپل اونیو / کوربیس







بنیچیو دل تورو برای بازی در نقش ارنستو "چه" گوارا در فیلم "چه" ساخته استیون سودربرگ بهترین بازیگر مرد شد. استفان ری ـ کوربیس







پائولو سورنتینو ایتالیایی (چپ) برای "ستاره" جایزه هیئت داوران را برد و هموطن او ماتیو گارونه برای "گومورا" جایزه بزرگ هیئت داوران کن را دریافت کرد. گیوم هورکاژولو ـ epa / کوربیس







فیلم بریتانیایی "گرسنگی" ساخته استیو مک‌کوئین جایزه دوربین طلایی بهترین فیلم اول جشنواره کن امسال را برد. استفان کاردینال ـ پیپل اونیو / کوربیس