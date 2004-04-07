اردن به اسراييل در مورد اجراي ترورهاي سياسي در خاك خود هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، يك منبع بلندپايه اردني تاكيد كرد كه كشورش با سياست تروريستي اسراييل بر ضد فرزندان ملت فلسطين در داخل اراضي اشغالي و خارج آن مخالف است.

وي در مورد شايعه تصميم اسراييل به اعزام تيم هاي ويژه ترور به برخي كشورهاي منطقه از جمله اردن گفت: اردن چنين تلاش هايي از سوي اسراييل را تجاوز به خاك و حاكميت و نقض آشكار توافقنامه صلح موجود ميان طرفين مي داند.

وي تاكيد كرد : هر اقدام اسراييل در اين زمينه با پاسخ قوي و سخت روبرو خواهد شد.

اين منبع نسبت به خطرات هدف قرار دادن رهبران سياسي خارج از اراضي فلسطيني توسط جوخه هاي ترور اسراييل هشدار داد و آن را باعث وارد كردن همگان در گرداب خشونت و بروز فاجعه اي بزرگ براي منطقه خواند.

وي در عين حال بر اهميت بازگشت تمام طرفها به پاي ميزمذاكرات براي اجراي نقشه راه جهت دستيابي به صلح عادلانه و فراگير تاكيد كرد.

روزنامه الدستور اردن فاش كرد كه شارون در صدد اجراي طرح ويژه ترور رهبران فلسطيني خارج از اراضي اشغالي فلسطيني به ويژه دركشورهاي لبنان، سوريه ، اردن و قطر است.

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