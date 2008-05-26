ابراهیمی به "آخر خط" رسید

این بازیگر و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: طبق گفته‌های مدیر کل هنرهای نمایشی امسال یک نوبت اجرایی در اختیار من خواهد بود و من قصد دارم آخرین نمایشنامه خودم با نام "آخر خط" را به اجرا درآورم.

ابراهیمی با اشاره به اینکه زمان و مکان اجرا هنوز قطعی نشده درباره موضوع نمایش و بازیگران آن توضیح داد: نمایش به داستان یک دزد و پلیس می‌پردازد و دارای فضاهای طنز و تراژدی است که به صورت بحر طویل نوشته شده است. "آخر خط" دو بازیگر دارد که قصد دارم از چهره‌های سینمایی آنها را انتخاب کنم و فردوس کاویانی و رامین راستاد نامزدهای من برای این دو نقش هستند.

وی در پایان درباره اجرای عمومی آثاری که در جشنواره‌های رضوی و عاشورایی به صحنه برده بود گفت: در حال حاضر درگیر یک سریال تلویزیونی برای ماه مبارک رمضان هستم و به این دلیل فرصت پیگیری ندارم. از طرفی گفته شده بود در تالار محراب نوبت اجرایی برای یکی از نمایش‌هایم دارم که دوستان هنوز پاسخی در این خصوص به من نداده‌اند.

حمید ابراهیمی سال 86 در پنجمین جشنواره تئاتر رضوی و چهارمین همایش آئین‌های عاشورایی نمایش‌های "خورشید و شب" و "مهمانداران لاعلاج نخله" را به صحنه برد که نمایش "خورشید و شب" به عنوان اثر برگزیده جشنواره تئاتر رضوی شناخته شد.