تضمین منافع مصرف کنندگان و صادرکنندگان با تشکیل اوپک گازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ، سید رضا کسایی زاده معاون وزیر نفت در بخش گاز با اشاره به یکصد ساله شدن صنعت نفت کشور از بهره برداری از چندیدن طرح و پروژه گاز در این روز خبرداد و افزود : در طی سه سال گذشته شرکت ملی گاز 50 درصد بیش از برنامه در بخش شبکه گذاری و انشعاب فعالیت شده است.

وی ادامه داد : در این مدت بیش از 140 شهر و 4000 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند و 8000 کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی تحت عنوان شبکه ملی گاز نیز احداث شده است.

وی با یادآوری این موضوع که در طی سه سال اخیر فازهای یک و دو پالایشگاه پارسیان ، پالایشگاه مسجد سلیمان و فاز اول پالایشگاه گاز ایلام مورد بهره برداری قرارگرفته شده است ، تصریح کرد : همچنین عملیات ساخت پالایشگاه بیدبلند و با ظرفیت تولید روزانه حدود 57 میلیون متر مکعب گاز آغاز شده است.

کسایی زاده با بیان اینکه با راه اندازی مرکز هماهنگی ، نظارت بر تولید،انتقال و توزیع گاز (دیسپچینگ) یک اقدام اساسی در جهت مدیریت سامانه انتقال گاز کشور صورت گرفته است ، بیان داشت : کارنامه شرکت ملی گاز ایران در سه سال اخیر قابل مقایسه با هیچ دوره ای نیست .

مدیرعامل شرکت ملی گاز افزایش تولید گاز و اصلاح شبکه انتقال را دو هدف اساسی برای بهبود و ارتقاء صنعت گاز کشور در افق چشم انداز بیست ساله عنوان کرد و یادآور شد : یکی دیگر از برنامه های در دست اجرای شرکت ملی گاز بحث ذخیره سازی بوده که باید تلاش شود ما در افق سند چشم انداز امکان برداشت روزانه حداقل 100 میلیون متر مکعب گاز از مخازن ذخیره در فصل زمستان داشته باشیم.

وی در رابطه با بحث تشکیل اوپک گازی ، اعلام کرد : بحث تشکیل مجمع کشورهای صادر کننده گاز طبیعی و تقویت این مجمع شرایطی بر تجارت جهانی گاز حاکم می شود که باعث ثبات عرضه ، قیمت و امنیت عرضه گاز برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گاز در دنیا خواهد شد.

و ی، ادامه داد : بدون شک تشکیل اوپک گازی منافع مصرف کنندگان و صادرکنندگان گاز دردنیا را تامین و تضمین خواهد کرد.