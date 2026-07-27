خروج زوار اربعین از مرز مهران به صورت روان در حال انجام است

علی کوخایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی، اظهار داشت: در شبانهروز گذشته، ۱۴۷ هزار تردد در مرز بینالمللی مهران به ثبت رسیده است که از این تعداد، نزدیک به ۱۲۴ هزار زائر ایرانی از این گذرگاه راهی عتبات عالیات شدهاند و ۱۲۴ هزار نفر نیز از مسیر همین مرز به کشور بازگشتهاند.
وی با بیان اینکه در شبانهروز گذشته، یک هزار و ۸۰۰ زائر غیرایرانی از مرز خارج شده و نزدیک به ۵۰۰ نفر نیز وارد کشور شدهاند، افزود: این آمار نشان از استقبال بینظیر زائران از مرز مهران دارد و با وجود حجم بالای تردد، خوشبختانه روند عبور و مرور به صورت روان و بدون هیچ گونه مشکلی در حال انجام است و تمامی زیرساختها و امکانات خدماترسانی در پایانه شهید سلیمانی برای میزبانی از زائران فراهم شده است.
مدیر پایانه مرزی مهران با اشاره به اینکه مرز مهران به عنوان اصلیترین و پرترددترین گذرگاه زمینی کشور، انتخاب اول بیش از ۶۰ درصد زائران اربعین است، تصریح کرد: با نزدیک شدن به اربعین، حجم ترددها روز به روز افزایش مییابد و پیشبینی میشود در روزهای آینده شاهد رکوردهای جدیدی در تردد زائران باشیم و تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی با هماهنگی کامل، بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات به زائران هستند.
کوخایی در پایان با اشاره به استقرار مواکب متعدد، ایستگاههای صلواتی و نیروهای امدادی در نقاط مختلف مرز، خاطرنشان کرد: با برنامهریزی دقیق و همکاری همه دستگاهها، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و مرز مهران همچنان با آمادگی کامل، میزبان خیل عظیم عاشقان حسینی باشد.
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