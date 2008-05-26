حق و حقوق ایران در دریای خزر باید جنبه علمی داشته باشد

پیروز مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر اظهار داشت: باور اینکه پنج درصد دریای خزر متعلق به ایران است باید بر اساس نظریه و فرضیه علمی باشد.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: باید بر اساس مقررات رفتار کنیم و تقسیم منصفانه ای به دریای خزر و همسایگان دریای خزر داشته باشیم.

وی تصریح کرد: دولت و ملت ایران زورگو نیست زیرا بر پایه حق و بر اساس علم واقعی حقوق دریای خزر را مطالبه می کند.

استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: تغییر نام دریای خزر توجیه پذیر نیست و در تمامی اسناد تاریخی "خزر" نام این دریاچه است.

وی یادآور شد: باید امور تخصصی به افراد متخصص واگذار شود و بی نظمی موجود در مسائل دریای خزر مشکلات را افزایش خواهد داد.

به گفته مجتهد زاده، بر خلاف تصور مشکل چندانی درباره دریای خزر وجود ندارد و باید تعامل علمی در این زمینه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: برای رفع مسائل موجود دریاره دریای خزر باید برخورد علمی با این مسئله شود.