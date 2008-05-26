مداحان باید نسبت به خرافات در محافل مذهبی حساس باشند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد صبح امروز در جمع مداحان و شاعران مذهبی شهرستان شاهرود گفت: سازمان تبلیغات امسال بر فعالیت مداحان نظارت بیشتری می کند و برنامه حمایتی از مداحان نیز اجرا می شود.
وی با تاکید بر اینکه وظایف کانون مداحان و شاعران مذهبی باید تبیین شود، گفت: نقش مداحان در جامعه بسیار حساس و مهم است.
روحانی نژاد از مداحان خواست تا از انحرافات در مجالس مذهبی جلوگیری کنند و اظهار داشت: مداحان و شعرای مذهبی باید در این زمینه بیشتر تلاش کرده و از گسترش مسائل خرافی در مجالس جلوگیری کنند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: مداحان باید به فرمایشات مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید گوش فرا دهند و خود را از انحراف دور سازند.
یکی از مداحان شاهرود نیز در این دیدار گفت: باید با برگزاری همایشهای مختلف مداحان را با انحرافاتی که دامنگیر مداحان شده است آشنا کرد و اجازه نداد تا آنها اسیر توطئههای دشمن شوند.
محسن محمدیان با بیان اینکه مداحانی که اشعار سبک و سبکهای مبتذل غربی را وارد مداحی میکنند از جامعه مداحان نیستند، تصریح کرد: هیچ یک از این افراد در جامعه مداحان جایی نخواهند داشت.
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