مداحان باید نسبت به خرافات در محافل مذهبی حساس باشند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد صبح امروز در جمع مداحان و شاعران مذهبی شهرستان شاهرود گفت: سازمان تبلیغات امسال بر فعالیت مداحان نظارت بیشتری می کند و برنامه حمایتی از مداحان نیز اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه وظایف کانون مداحان و شاعران مذهبی باید تبیین شود، گفت: نقش مداحان در جامعه بسیار حساس و مهم است.

روحانی نژاد از مداحان خواست تا از انحرافات در مجالس مذهبی جلوگیری کنند و اظهار داشت: مداحان و شعرای مذهبی باید در این زمینه بیشتر تلاش کرده و از گسترش مسائل خرافی در مجالس جلوگیری کنند .

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: مداحان باید به فرمایشات مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید گوش فرا دهند و خود را از انحراف دور سازند .

یکی از مداحان شاهرود نیز در این دیدار گفت: باید با برگزاری همایش‌های مختلف مداحان را با انحرافاتی که دامن‌گیر مداحان شده است آشنا کرد و اجازه نداد تا آن‌ها اسیر توطئه‌های دشمن شوند .