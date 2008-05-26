ادای احترام سفیر ایران به قربانیان حمله اتمی آمریکا در هیروشیما

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن در سفری کاری به هیروشیما با استاندار، شهردار و همچنین رئیس موسسه تحقیقات صلح هیروشیما دیدار و از موزه صلح هیروشیما که در آن ابعاد فاجعه بمباران اتمی هیروشیما به نمایش گذاشته شده است بازدید و سپس دفتر یادبود این موزه را امضا کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن اهداء دسته گل بر بنای یاد بود قربانیان بمباران اتمی هیروشیما نسبت به این قربانیان ادای احترام کرد.

در این سفر که با هدف ابرازهمدردی دولت و مردم ایران با مردم هیروشیما به دلیل فاجعه بمباران هسته ای این کشور توسط آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم صورت گرفت سفیر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامات هیروشیما ضمن تشریح ابعاد صلح آمیز برنامه هسته ای کشورمان ضرورت اتحاد و یکپارچگی همه ملتها ودولتها برای مبارزه و امحای تمامی سلاحهای کشتار جمعی به خصوص سلاحهای هسته ای را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین در مصاحبه با خبرنگاران و رسانه های خبری هیروشیما به تفصیل به سئوالات خبرنگاران پیرامون اهداف سفر و ابعاد صلح آمیز برنامه هسته ای ایران پاسخ داد.

عراقچی با اشاره به اینکه مردم ژاپن و جمهوری اسلامی ایران هر دو از قربانیان سلاحهای کشتار جمعی می باشند به جنایات رژیم صدام در بکارگیری سلاحهای شیمیایی علیه مردم ایران در دوران جنگ تحمیلی اشاره و یادآور شد که بیش از یکصد هزار نفر از مردم ایران در نتیجه بکارگیری این نوع سلاحها که توسط شرکتهای اروپایی به صدام اهداف شده بود شهید و مجروح شدند و هم اکنون نیز هر ماه تعدادی از این جانبازان شیمیایی به دلیل جراحات ناشی از این گازها به شهادت می رسند.

سفیر کشورمان همچنین تاکید کرد بنابراین مردم ایران به عنوان قربانیان سلاحهای شیمیایی ضمن ابراز همدردی با مردم ژاپن (هیروشیما) به طور کامل از عواقب و آثار دهشتناک استفاده از این سلاحها مطلع بوده و به ضرورت تقویت مبارزه جهانی برای امحاء این نوع سلاحها اعتقاد کامل دارند.

سفیر ایران با انتقاد از رویکرد آمریکا و برخی کشورهای غربی در برخوردهای گزینشی و دوگانه با برنامه هسته ای صلح آمیز ایران یادآور شد که در حال حاضر آمریکا و تعدادی از دول غربی که به دنبال ساخت و تکثیر سلاحهای هسته ای تاکتیکی بوده و همچنین رژیم صهیونیستی که بدون هیچگونه پایبندی به مقررات بین المللی اقدام به ذخیره سازی صدها کلاهک هسته ای نموده است به طور جدی صلح و ثبات منطقه ای و جهانی را با تهدید و خطر روبرو نموده اند و بنابراین همه کشورهای آزاد و مسئولیت پذیر و ملتها بایستی علیه این تحرکات اقدام نمایند.

عراقچی تاکید کرد که ایران به عنوان یک کشور مسئولیت پذیر و معتقد به فرامین و آموزه های اسلامی به طور کامل سلاحهای هسته ای را ضد بشری دانسته و با همین انگیزه و اعتقاد طرح خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته ای را مطرح و خواستار اجرای آن می باشد.

سفیر ایران در دیدار با آکی‌با شهردار هیروشیما ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران از تلاشهای وی در مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و فراگیر نمودن صلح و ثبات بین المللی، شهر هیروشیما را سمبل و نهاد صلح جهانی دانست و تاکید کرد که ایران از تلاشها و ابتکارات شهردار هیروشیما در نهضت امحاء کلیه سلاحهای هسته ای تا سال 2020 و طرح شهرداران برای صلح که در آن بیش از 11 شهر ایران نیز عضویت دارند حمایت کامل می نمایند.

عراقچی همچنین به ابعاد صلح آمیز برنامه هسته ای ایران اشاره و تاکید کرد که بهترین رویکرد برای تقویت صلح و ثبات جهانی و جلوگیری از خطرات اشاعه هسته ای پایبندی کامل کشورها به اصول ان پی تی است که در 3 حوزه خلع سلاح هسته ای، عدم اشاعه و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مقررات و ضوابطی را وضع نموده است.

آکی‌با نیز با استقبال از رویکرد جمهوری اسلامی ایران و همچنین قدردانی از سفیر ایران جهت سفر به هیروشیما این دیدار و ابراز همدردی با مردم هیروشیما را نشان از علاقه و اهمیت دولت جمهوری اسلامی ایران به مسائل عدم اشاعه دانست و از اینکه ایران همه ساله در مراسم سالگرد بمباران اتمی هیروشما شرکت داشته قدردانی و خواستار تداوم آن شد.

وی همچنین ارتباط بین شرکتهای غیر دولتی فعال در زمینه صلح در هیروشیما و ایران را بسیار مفید دانسته و از عنایت این موسسات و سازمانهای ایران تشکر کرد.

وی همچنین تاکید کرد که بارها مخالفت خود را با اظهارات برخی رهبران و دولتمردان که ایران را تهدید به حمله نظامی می کنند اظهار و این رویکرد را محکوم می کند.

در ادامه این دیدارها سفیر ایران همچنین از موزه یادبود قربانیان حمله اتمی آمریکا علیه مردم هیروشیما که در آن گوشه هایی از این جنایت هولناک به نمایش گذاشته شده است بازدید و طی آن مقامات شهر هیروشیما توضیحاتی در مورد ابعاد این فاجعه ارائه کردند.

در ادامه این بازدید دفتر یادبود موزه نیز توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران امضا شد. عراقچی در این یادداشت ،با وحشتناک خواندن سلاحهای کشتار جمعی اقدام غیر انسانی آمریکا در بکارگیری این نوع سلاحها رامحکوم کرده وضمن اشاره به فاجعه حمله شیمیایی صدام علیه مردم ایران همدردی کامل مردم ایران با قربانیان فاجعه هیروشیما را اعلام کرد.

در پایان دکتر عراقچی با اهدای گل به بنای یادبور قربانیان حادثه هیروشیما به این قربانیان ادای احترام کرد.

سفیر ایران همچنین در دیدار با مقامات عالیربته هیروشیما تمبر یادبودی که سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران به مناسبت دهمین سالگرد فاجعه حلبچه انتشار یافته است اهداء کرد.

سفیر ایران در جریان این بازدید طی مصاحبه ای تلویزیونی و مطبوعاتی به تشریح ابعاد صلح آمیز برنامه های هسته ای ایران پرداخت و مخالفت صریح ایران با سلاحهای کشتار جمعی را اعلام کرد .

در این مصاحبه مطبوعاتی اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد که با توسعه تماسها و مبادلات با شهر و مردم هیروشیما در تقویت حرکتهایی که در این شهر برای گسترش فرهنگ صلح و مخالفت با سلاحهای کشتار جمعی صورت می گیرد کمک کند.

دیروز مقامات استان هیروشیما با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در محل موزه صلح که همواره مملو از بازدید کنندگان داخلی و خارجی است از سفر سفیر کشورمان به هیروشیما استقبال و آن را به شکل برجسته ای پوشش خبری دادند.