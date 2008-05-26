به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لبنان ، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با امیر قطر در گفتگو با شبکه الجزیره به سوالات مختلف این شبکه پاسخ داد .

غسان بن جدو به عنوان مصاحبه گر این برنامه از متکی پرسید که برخی کشورهای عربی از سیاستهای ایران درلبنان ، عراق و مسئله فلسطین انتقاد می کند و شما را متهم دخالت می کند نظر شما چیست؟ وزیر خارجه گفت: فکر نمی کنم که چنین تصوری و تلقی وجود داشته باشد ایران روابط خوب با کشورهای عرب منطقه ازجمله مصر، عربستان دارد، تهران می خواهد گفتگوهای سازنده ای با اتحادیه عرب داشته باشد.

وی افزود: ایران خواهان آغاز فصل جدیدی از همکاری ها با شورای همکاری خلیج فارس است. ما معقتدیم کشورهای عربی باید خود مشکلاتشان را حل کند بدون اینکه بخواهند از خارج ازمنطقه کمک بگیرند ما بسیار خوشحال می شویم که کشورهای عربی برای حل مشکلاتشان تصمیم گیری کنند و ما نیز سعی کردیم با همه طرفها در منطقه در تماس باشیم و ضمن خودداری در امور این کشورها رایزنی هایی را برای حل مشکلات منطقه انجام داده و می دهیم ، بویژه درمسائل لبنان ما تلاش های زیادی را برای نزدیک کردن همه گروهها انجام داده ایم .

متکی گفت: سیاستهای ایران کاملا شفاف است، ما در مسئله فلسطین از انسجام همه گروهها حمایت می کنیم ما با سعود الفیصل و وزیر امور خارجه عربستان و شیخ حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر دیدار کردیم و مسئله مشترکی که با این دو مقام بررسی کردیم بحث فلسطین بود. یکی از بحث های اصلی ما راههای نزدیک کردن حماس و فتح به یکدیگر و وحدت گروههای فلسطینی بود.

خبرنگار الجزیره پرسید اما شما از همه گروهها حمایت نمی کنید و به طور مشخص از حماس جانبداری می کنید؟ متکی درپاسخ گفت: ما بر عکس از مقاومت ملت فلسطین و همه گروهها علیه رژیم صهیونیستی حمایت معنوی داریم. ما رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسیم و بیش از 30 سال است که از مسئله فلسطین حمایت می کنیم و به این سیاست اصولی ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد : ما بارها تاکید کردیم مسئله فلسطین باید با برگزاری رفراندومی با حضور ساکنان اصلی آن اعم از مسلمان ، یهودی ومسیحی حل شود ، ما از وحدت گروههای فلسطینی حمایت می کنیم اما تصمیم گیری گروههای فلسطینی به خود آنها ارتباط دارد و ما دخالتی نمی کنیم.

متکی در ادامه سیاست غرب در قبال مسائل فلسطین را دوگانه توصیف کرد و گفت: شما برخورد دوگانه غرب را در موضوع انتخابات اخیر فلسطین دیدید. حماس در انتخابات اخیر فلسطین آرای ملت فلسطین را بدست آورد، اما غرب در قبال این مسئله رفتار دوگانه ای در پیش گرفت ودولت برآمده از آرای برآمده از ملت فلسطین را تحریم کرد.

وزیر امور خارجه افزود: موضع ما در فلسطین روشن است ما از وحدت همه جریانهای فلسطینی حمایت می کنیم ما در حال حاضر با طرفهای عربی رایزنی می کنیم که فردا نگویند که شما دخالت می کنید . ما در تماس ها با دوستان عرب نقطه نظرات و طرحهایی سازنده ای ارائه می کنیم در مسئله لبنان و توافق دوحه از قبل با قطر در تماس بودیم از ابتدای تشکیل نشست دوحه با شیخ حمد بن جاسم وزیر امورخارجه قطر در تماس بودیم .

وی یاد آور شد : وقتی اجلاس برگزار شد دو روز اول روزهای نسبتا سختی بود اما دوستان قطری را به ادامه فعالیتها ترغیب کردیم و خوشبختانه با توصیه ما و برخی دوستان دیگر به نتیجه ای که امروز همه ملت لبنان و گروهها خوشحال هستند رسیده ایم .

متکی در پاسخ به خبرنگار شبکه الجزیره که بار دیگر تکرار کرد برخی شما را به دخالت در امور لبنان و عراق و فلسطین متهم می کنند، گفت: امروز من درمراسم انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان به این کشور دعوت شدم همچنین در برنامه ملاقات من تقریبا همه جریانهای اصلی لبنان از جمله آقای سینیوره ، سعد الحریری، میشل عون، نبیه بری حضور دارند، بر این اساس این تلقی و برداشت که ایران در لبنان از این جریان خاص حمایت می کند تلقی اشتباهی است و عملکرد ما خلاف آن را ثابت می کند.

وی با رد اتهامات وارده مبنی بر دخالت ایران در عراق گفت: ما در عراق با تمام جریانهای درون حاکمیت ارتباط داریم بهترین رابطه را با کردها، دولت نوری المالکی نخست وزیر ، محمود المشهدانی رئیس مجلس و اهل سنت عراق داریم. با همه گروههای که در چارچوب دولت عراق تلاش می کنند ارتباط و همکاری داریم و از آنها حمایت می کنیم . ما از روند سیاسی عراق ودولت سازی حمایت کرده و به حمایتهای خود ادامه می دهیم و مواضع شفاف و اشکاری داریم .

متکی با رد اتهامات واهی آمریکا علیه ایران گفت: اگر آمریکاییها در اجرای سیاستهای اشتباه خود درعراق و منطقه شکست خورده اند نباید به دنبال مقصر بگردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: آمریکایی ها همچنان با سیاست های اشتباه خود درمنطقه نفرت وانزجار منطقه رامی خرند وامیدواریم عقلای آمریکا با تجدید نظر در این سیاستهای اشتباه به این تجارت پرهزینه یعنی خرید نفرت های منطقه پایان دهند.

ادامه دارد ...