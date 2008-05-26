  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۳۳

تولید پیله تر در خراسان رضوی 74 تن کاهش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رییس شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم در استانهای خراسان گفت: به دلیل کم رغبتی نوغانکاران به پرورش کرم ابریشم پیش بینی می شود تولید پیله تر در خراسان حدود ‪ ۷۴‬تن کاهش یابد.

فرید سرجمعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نوغانداران خراسان دو هزار جعبه تخم کرم ابریشم کمتر از سال گذشته تحویل گرفتند که این امر ناشی از عواملی همچون خشکسالی، واردات بی‌رویه پیله و ابریشم و پایین بودن نرخ خرید است.

وی افزود: در حال حاضر از ‪ ۱۵‬هزار نوغاندار استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی تنها چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر فعالند.

رئیس شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم در استانهای خراسان خاطر نشان کرد: استفاده نکردن بهینه از توتستانها نیز مشکلاتی را به وجود آورده که باعث شده تولید پیله هر جعبه از ‪ ۶۰‬به ‪ ۲۶‬کیلوگرم کاهش یابد.

سرجمعی با بیان اینکه در سالهای گذشته ‪ ۴۵‬هزار نفر به حرفه نوغانداری مشغول بودند، افزود: در حال حاضر با وجود مشکلاتی که در این راه وجود داشت ‪ ۴۰‬هزار نفر از این کار کناره‌گیری کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر کیلوگرم پیله تر با کیفیت مختلف بین ‪ ۳۷‬تا ‪۴۲‬ هزار ریال در بازار خرید و فروش می شود افزود: هنوز نیازی به ورود دستگاههای دولتی برای خرید تضمینی نیست.

سرجمعی خاطر نشان کرد: امسال وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی پیله تر را هر کیلوگرم ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ریال عنوان کرد که به دلیل اینکه نرخ بازار بیشتر از این مبلغ است، باعث سود تولید کنندگان می شود.

کد مطلب 690114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها