تولید پیله تر در خراسان رضوی 74 تن کاهش یافت

فرید سرجمعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نوغانداران خراسان دو هزار جعبه تخم کرم ابریشم کمتر از سال گذشته تحویل گرفتند که این امر ناشی از عواملی همچون خشکسالی، واردات بی‌رویه پیله و ابریشم و پایین بودن نرخ خرید است.

وی افزود: در حال حاضر از ‪ ۱۵‬هزار نوغاندار استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی تنها چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر فعالند.

رئیس شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم در استانهای خراسان خاطر نشان کرد: استفاده نکردن بهینه از توتستانها نیز مشکلاتی را به وجود آورده که باعث شده تولید پیله هر جعبه از ‪ ۶۰‬به ‪ ۲۶‬کیلوگرم کاهش یابد.

سرجمعی با بیان اینکه در سالهای گذشته ‪ ۴۵‬هزار نفر به حرفه نوغانداری مشغول بودند، افزود: در حال حاضر با وجود مشکلاتی که در این راه وجود داشت ‪ ۴۰‬هزار نفر از این کار کناره‌گیری کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر کیلوگرم پیله تر با کیفیت مختلف بین ‪ ۳۷‬تا ‪۴۲‬ هزار ریال در بازار خرید و فروش می شود افزود: هنوز نیازی به ورود دستگاههای دولتی برای خرید تضمینی نیست.

سرجمعی خاطر نشان کرد: امسال وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی پیله تر را هر کیلوگرم ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ریال عنوان کرد که به دلیل اینکه نرخ بازار بیشتر از این مبلغ است، باعث سود تولید کنندگان می شود.