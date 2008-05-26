تولید پیله تر در خراسان رضوی 74 تن کاهش یافت

فرید سرجمعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نوغانداران خراسان دو هزار جعبه تخم کرم ابریشم کمتر از سال گذشته تحویل گرفتند که این امر ناشی از عواملی همچون خشکسالی، واردات بیرویه پیله و ابریشم و پایین بودن نرخ خرید است.
وی افزود: در حال حاضر از ۱۵هزار نوغاندار استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی تنها چهار هزار و ۵۰۰نفر فعالند.
رئیس شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم در استانهای خراسان خاطر نشان کرد: استفاده نکردن بهینه از توتستانها نیز مشکلاتی را به وجود آورده که باعث شده تولید پیله هر جعبه از ۶۰به ۲۶کیلوگرم کاهش یابد.
سرجمعی با بیان اینکه در سالهای گذشته ۴۵هزار نفر به حرفه نوغانداری مشغول بودند، افزود: در حال حاضر با وجود مشکلاتی که در این راه وجود داشت ۴۰هزار نفر از این کار کنارهگیری کرده اند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر کیلوگرم پیله تر با کیفیت مختلف بین ۳۷تا ۴۲ هزار ریال در بازار خرید و فروش می شود افزود: هنوز نیازی به ورود دستگاههای دولتی برای خرید تضمینی نیست.
سرجمعی خاطر نشان کرد: امسال وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی پیله تر را هر کیلوگرم ۳۶هزار و ۵۰۰ریال عنوان کرد که به دلیل اینکه نرخ بازار بیشتر از این مبلغ است، باعث سود تولید کنندگان می شود.
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