مدیر روستا سرمربی قطعی پیکان در لیگ هشتم / پیکانی ها منتظر بازگشت "توره"

درحالیکه شایعاتی پیرامون حضور مربیانی چون یورگن گده و بیژن ذوالفقارنسب در تیم فوتبال پیکان مطرح شده است، مدیرعامل این باشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر به تداوم حضور علی اصغر مدیرروستا در این تیم تاکید کرد و گفت : مدیرروستا سرمربی قطعی تیم فوتبال پیکان در فصل آینده خواهد بود و هیچ تصمیمی برای جایگزین کردن مربی جدید به جای وی نداریم.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا تصمیم به تقویت و اضافه کردن نیروهای جدید به کادر فنی را ندارید؟"، گفت: بحث کمبودها را در نظر داریم و پیش از آغاز تمرینات تیم برای حضور در فصل آتی مسابقات لیگ برتر اگر کمبودی باشد برطرف می کنیم.

تمدید قرارداد با بازیکنان شاخصی چون ابراهیم توره که از تیم های لیگ برتری پیشنهاد دارد، از دیگر برنامه های باشگاه پیکان است که داورزنی در خصوص آن گفت: توره قراردادی یکساله با باشگاه پیکان داشت که در پایان فصل گذشته به اتمام رسید. این بازیکن سنگالی در حال حاضر به کشورش سفر کرده است و در بازگشت دوباره اش به تهران با وی در خصوص تمدید قرارداد مذاکره خواهیم کرد.

وی ادامه داد: می دانیم توره از تیم های مطرح لیگ برتری پیشنهاد دارد و ما نیز مانند تمام این باشگاه برای عقد قرارداد با وی پیشنهاد خود را مطرح می کنیم. برای تمدید قرارداد با توره مواردی را رعایت می کنیم تا بی جهت و به صورت کاذب قیمت این بازیکنان را افزایش ندهیم.

داورزنی با رد شایعه انتقال تیم فوتبال پیکان به شهرستان ها تاکید کرد که این تیم فصل آینده نیز به نمایندگی از استان تهران در لیگ برتر حضور می یابد و به یکی از چهار تیم برتر جدول رده بندی بدل خواهد شد.