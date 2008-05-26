سالانه 300 میلیارد ریال به نوسازی مدارس مازندران تخصیص داده می شود

سید حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اعتبار تخصیصی از نظر زمان بندی برای بازسازی مدارس تخریبی عقب هستیم.

وی اظهار داشت: بیش از شش هزار کلاس درس تخریبی در مازندران وجود دارد که در سال گذشته حدود 54 کلاس بازسازی شد.

وی خاطر نشان کرد: امسال نیز حدود 80 کلاس درس در این استان احداث می شود و با روند موجود نمی توانیم در زمان کوتاه مدارس تخریبی را بازسازی کنیم.

به گفته محمدی این در حالی است که هر سال برشمار مدارس تخریبی استان اضافه می شود بنابراین نیازمند اعتبارات ویژه هستیم.

معاون اداری و مالی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران بیان داشت: همچنین برخی از مدارس مازندران نیاز به مقاوم سازی دارد که امسال حدود 100 کلاس درس مقاوم سازی می شود.

مازندران 540 هزار دانش آموز و 28 هزار کلاس درس دارد.

