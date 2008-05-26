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۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۳۷

سالانه 300 میلیارد ریال به نوسازی مدارس مازندران تخصیص داده می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران گفت: سالانه 300 میلیارد ریال برای نوسازی مدارس این استان تخصیص می یابد.

سید حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اعتبار تخصیصی از نظر زمان بندی برای بازسازی مدارس تخریبی عقب هستیم.

وی اظهار داشت: بیش از شش هزار کلاس درس تخریبی در مازندران وجود دارد که در سال گذشته حدود 54 کلاس بازسازی شد.

وی خاطر نشان کرد: امسال نیز حدود 80 کلاس درس در این استان احداث می شود و با روند موجود نمی توانیم در زمان کوتاه مدارس تخریبی را بازسازی کنیم.

به گفته محمدی این در حالی است که هر سال برشمار مدارس تخریبی استان اضافه می شود بنابراین نیازمند اعتبارات ویژه هستیم.

معاون اداری و مالی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران بیان داشت: همچنین برخی از مدارس مازندران نیاز به مقاوم سازی دارد که امسال حدود 100 کلاس درس مقاوم سازی می شود.

مازندران 540 هزار دانش آموز و 28 هزار کلاس درس دارد.

کد مطلب 690130

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