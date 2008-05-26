ایران همیشه بخشی از راه حل‌ است نه بخشی از مشکل/ سوریه نبایدامتیاز دهد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لبنان ؛ منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفتگوی زنده تلوزیونی با شبکه الجزیره در پاسخ به این سئوال که آیا شما از مذاکرات سوریه و رژیم صهیونیستی با میانجی گری ترکیه ناراحت نمی شوید گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره خود را بخشی از راه حل مشکلات می داند نه بخشی از مشکل . ما جولان را متعلق به سوریه و شبعا را متعلق به لبنان می دانیم. رژیم صهیونیستی هیچ چاره ای جز عقب نشینی از اراضی اشغالی ندارد.

متکی افزود: همانطور که در فارسی این ضرب المثل وجود دارد رژیم صهیونیستی نیز برای فرار از "مرگ" به "تب" راضی می شود. در طول 60 سال موجودیت غیر قانونی رژیم صهیونیستی این رژیم هرگز در این حد از ضعف نبوده است .

وی افزود : امروز رژیم صهیونیستی برای فرار از یک نگرانی عمده تر، بحث پس دادن جولان را مطرح می کند در حالی که این اقدام با هدف فرار از بحران های فزاینده این رژیم صورت می گیرد. آنچه ایران بر آن تاکید دارد ضرورت بازگشت جولان به سوریه است و این یک حق غیر قابل انکار سوریه است و ما از این حق در جنبش عدم تعهد و همه مناسبت ها دفاع می کنیم اما رژیم صهیونیستی همچنان به این حق بی اعتنایی می کند. سوریه باید بدون دادن هیچ گونه امتیازی سرزمین غصب شده خود را پس بگیرد.

خبرنگار الجزیره پرسید اسرائیل برای صلح با سوریه خواستار قطع رابطه این کشور با ایران و گروه های حزب الله و حماس شده است نظر شما چیست، متکی افزود: در فارسی یک ضرب المثل وجود دارد مبنی بر اینکه طرف را به ده راه نمی دادند سراغ کدخدا را می گرفت. رژیم صهیونیستی در جایگاهی نیست که برای کشورهای منطقه و مقاومت شروط تعیین کند شما این حرف های اسرائیل را جدی نگیرید.

غسان بن جدو که مصاحبه با متکی را برعهده داشت گفت به صورت رک و روشن بگویید آیا نسبت به روابط با سوریه مطمئن هستید و آیا اطمینان دارید که روابط شما همچنان با سوریه در همین سطح باقی بماند، متکی گفت: هم اکنون که شما چنین سئوالی را می کنید هیئت بلند پایه ای از سوریه در تهران است و سرگرم مذاکرات با مقامات ایران است. ما همچنان در حال رایزنی های مستمر با سوریه بر اساس منافع دو کشور هستیم و یک بار دیگر تاکید می کنیم که جولان باید به سوریه برگردد.

خبرنگار الجزیره بار دیگر سئوال خود را تکرار کرد و گفت : آقای متکی آیا با توجه به مذاکرات سوریه و اسرائیل روابط شما با دمشق تداوم خواهد داشت، که وزیر امور خارجه کشورمان پاسخ داد: روابط ایران و سوریه مسیر طبیعی خود را ادامه خواهد داد . روابط قوی و بنیادی بین دو کشور بر اساس منافع دو ملت و دو دولت بوده و استمرار خواهد یافت.

خبرنگار الجزیره گفت : درباره توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق آنگونه که برداشت کردیم ایران ملاحظاتی دارد در این زمینه توضیحی می دهید ؟ متکی در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: ما پیوسته از مواضع و منافع ملت عراق به ویژه مرجعیت دینی که نقش بسزایی دراین کشور دارد و ملاحظاتی نسبت به این قرارداد امنیتی دارند حمایت می کنیم. ما همواره طی سالهای اخیر درباره عراق موضع بی طرفانه و در چارچوب حمایت از روند سیاسی و دولت منتخب عراق را در پیش گرفته ایم تصور ما این است که امروز شکست سیاست های آمریکا در عراق حتی در درون آمریکا به یک باور عمومی تبدیل شده است.

وی افزود: انتخابات اخیر کنگره آمریکا که می توانست درس خوبی برای دولت آقای جرج بوش برای بازنگری سیاست هایش به ویژه در مسئله عراق، لبنان، فلسطین و خاورمیانه باشد اما از این فرصت استفاده نکرده است و به نظر نمی رسد که بخواهند از این فرصت استفاده کنند.

متکی گفت : قطعا آمریکا ناگزیر به تغییر سیاست خود در منطقه خواهد بود آمریکا در سیاست های خود شکست خورده است و به همین دلیل تلاش می کند نظرات خود را بر عراقی ها تحمیل کند اما ملت عراق ملتی آگاه و بیدار با مرجعیتی هوشیار است که هرگز اجازه نخواهند داد مسئله ای بر خلاف منافع آنها از سوی آمریکا تحمیل شود.

وی افزود: عراق باید هر چه سریعتر از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود. آمریکا نباید از این حربه برای فشار بر دولت منتخب عراق استفاده کند.

وزیر امور خارجه در باره اظهارات خبرنگار شبکه الجزیره که گفت با نگاه کلی به سیاست خارجی ایران و سیاست خارجی آمریکا احساس می کنیم ایران در سیاست خارجی خود موفق عمل کرده و سیاست آمریکا شکست خورده است توضیح داد : البته خوشحال نیستیم که دولتی شکست بخورد اما متاسفانه آمریکایی ها همچنان به سیاست های اشتباه خود ادامه می دهند و قصد تغییر هم ندارند شاید نوعی غرور بر سردمداران کاخ سفید حاکم شده است.

متکی گفت: آمریکایی ها گوش شنوا ندارند آنها گوش فلک را پر کرده اند به اینکه ایران درعراق دخالت دارد اما از سوی دیگر خواهان مذاکره با ما می شوند و این نشان دهنده سردرگمی آمریکا و شکست سیاست های آنهاست.

وی افزود: ما به خاطر ملت و دولت عراق سه دور مذاکره با آمریکایی ها انجام دادیم و سعی کردیم اشتباه استراتژیک آمریکا را به آنها متذکر شویم اما آنها گوش شنوایی ندارند .

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: امروز شرایط منطقه دیگر عوض شده است و این شرایط خود را بر آمریکا تحمیل می کند که باید گوش دادن را یاد بگیرد و بداند که دیگران هم نظرات سازنده و حرف هایی برای گفتن دارند.

به گزارش مهر ، متکی با اشاره به دخالت های آمریکا در لبنان گفت : اینکه جورج بوش از خواب بیدار شود و بگوید نمایندگان ملت لبنان باید بر اساس نصف +1 رئیس جمهور انتخاب کنند علاوه بر اینکه نشانه دخالت آشکار آمریکا است ، نشان دهنده عدم فهم واقعیت های لبنان از سوی آمریکا است. اما امروز می بینیم با تدبیر و فهم لبنانی ها رئیس جمهور جدید با اکثریت قاطع یعنی 118 رای انتخاب می شود و این نشان می دهد که آمریکایی ها از فهم حقایق لبنان ناتوانند.

وی افزود: آمریکایی ها باید روند 60 ساله پس از جنگ جهانی دوم را فراموش و سیاست های خود را اصلاح کنند .

متکی گفت: آنها باید یاد بگیرند که تحولات منطقه عوض شده است و باید در جایگاه شنیدن قرار بگیرند که متاسفانه بوش به این نکته توجهی نمی کند.

وی افزود: البته این تعجبی ندارد زیرا منطق آمریکا منطق زور و قلدری است اما چیز گرانبهایی را از دست دادند و آن حیثیت آمریکا بود. آنها پول زیادی را برای خریدن نفرت و انزجار ملت های منطقه هزینه می کنند. اگر تجارت خوبی است ادامه دهند اما امیدواریم عقلای آمریکا به این مسئله توجه کنند و کشورشان را از غرق شدن در این باتلاق با تغییر سیاست هایشان و دست برداشتن از دخالت ها در منطقه و احترام به رای و خواست ملت های منطقه تغییر دهند.