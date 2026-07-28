نظارت بر ایمنی ناوگان اعزامی زائران اربعین از لرستان به مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی صبح امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به اهمیت حفظ سلامت و امنیت زائران اربعین در طول سفر، اظهار داشت: در راستای اجرای برنامههای طرح اربعین، تمامی ناوگان اتوبوسی اعزامی به مرز مهران، پیش از حرکت، تحت بازرسیهای فنی و ایمنی سختگیرانه قرار میگیرند.
وی افزود: کارشناسان حملونقل این اداره کل با حضور در پایانههای مسافربری، مواردی همچون وضعیت فنی خودرو، سلامت لاستیکها، سیستم ترمز، تجهیزات ایمنی شامل کپسول آتشنشانی و چکش اضطراری و مدارک رانندگان را بهدقت مورد ارزیابی قرار میدهند.
معاون اداره کل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، تأکید کرد: اولویت اصلی ما در طرح اربعین، سفری ایمن و بیدغدغه برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) است و بههیچعنوان اجازه تردد به ناوگانی که فاقد استانداردهای ایمنی لازم باشد، داده نخواهد شد.
عبدی، تصریح کرد: نظارتها بر عملکرد ناوگان مسافربری تا پایان بازگشت زائران بهصورت شبانهروزی ادامه خواهد داشت و هموطنان عزیز میتوانند هرگونه انتقاد یا شکایت خود از وضعیت خدماترسانی در ناوگان عمومی را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل گزارش دهند تا دراسرعوقت رسیدگی شود.
نظر شما