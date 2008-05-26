محمدرضا صابری در این باره به خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز وضعیت اکران پنج فیلم مشخص شد و بر این اساس "دیوار" محمدعلی طالبی بعد از "زنها فرشتهاند" در گروه سینما آفریقا، "10 رقمی" همایون اسعدیان بعد از "قرنطینه" در گروه عصر جدید و "نسکافه داغ داغ" محمدعلی قویتن بعد از "همیشه پای یک زن در میان است "در گروه سینما قدس اکران میشوند.
نسکافه داغ داغ
وی ادامه داد: همچنین فیلمهای "حس پنهان" مصطفی رزاقکریمی بعد از "همخانه" در گروه آزادی و "کنعان" مانی حقیقی 10 مهر در همین گروه به نمایش درمیآید. "تیغزن" علیرضا داودنژاد نیز به دلیل فروش خوب "دایره زنگی" از 22 خرداد در گروه سینما قدس به نمایش درمیآید. اکران 12 هفتهای "دایره زنگی" 22 خرداد پایان مییابد و فیلم از سرگروه خارج میشود.
به گفته سخنگوی شورای صنفی نمایش، طرح انتقال نیمبها شدن بلیت سینما به روزهای دوشنبه که پیش از این قرار بود از اول تیرماه اجرایی شود، بر اساس مصوبه جدید شورا همان روزهای شنبه اجرا و به این ترتیب بلیت سینماها همچنان شنبهها به صورت نیمبها فروخته میشود.
در خلاصه داستان "10 رقمی" که به تهیهکنندگی منوچهر محمدی بر اساس فیلمنامه علیرضا محمودی ساخته شده آمده: فیروز دزدی خردهپا و بدشانس است که ناخواسته درگیر سرقت حرفهای از موزه فرش میشود. در فیلم جواد رضویان، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، رضا فیض نوروزی، فریده سپاهمنصور، اصغر نقیزاده، جلال طباطبایی، مهران رجبی و ... بازی کردهاند.
در "نسکافه داغ داغ" هم یکتا ناصر، خسرو شکیبایی، افسانه چهرهآزاد، داود اکرامیان، السا سحرخیز، محمد اللهیاری و ... بازی کرده و دیگر عوامل آن عبارتند از مجری طرح: داریوش بابائیان، مدیر فیلمبرداری: علی اللهیاری، صدابردار: فرهاد ارجمندی، طراح گریم: جلال معیریان، آهنگساز: حمیدرضا صدری، محصول: موسسه فرهنگی هنری شکوفافیلم.
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