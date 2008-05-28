علی شانقی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح از طریق فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی اجرا شد، افزود: یکی از مهمترین قسمتهای این پروژه تهیه سل-ژل است که با بدست آمدن آن می توان برای فاز صنعتی اقدام کرد.

مجری طرح با اشاره به مزایای روش سل ژل نسبت به سایر روشها اظهار داشت: با روش سل-ژل می توان غلظت، درصد مواد و واکنش فرایندها را راحت تر کنترل کرد.

وی به مزایای این ماده پرداخت و گفت: کوچک شدن ذرات تیتانیوم نواقص موجود در سطح فولاد مانند ناهمواری و ترکها را تا 70 درصد برطرف می کند. ضمن آنکه درمقاومت سطوح در برابر خوردگی افزایش قابل ملاحظه ای ایجاد می کند.

شانقی در ادامه به کاربردهای این ماده اشاره کرد و به مهر گفت: نانو ذرات تیتانیوم به دلیل دارا بودن خاصیت آب گریزی می تواند در صنعت خودرو سازی برای تولید آینه ها و شیشه های ضد مه و بخار مورد استفاده قرار گیرد.

مجری طرح ادامه داد: این ماده به دلیل آنتی باکتریال و انطباق پذیری می تواند در تولید پلاتین مورد نیاز برای مصارف پزشکی نیز مورد بهره برداری قرار گیرد.

به گفته وی استفاده از این ماده در سنسورها موجب افزایش طول عمر مفید آنها می شود از این رو می توان در سنسورهایی که در محیطهای آلوده مانند پتروشیمی استفاده می شود، از این ماده بهره برد.