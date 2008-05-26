۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۳۴

برپایی سمینار نمایشنامه‌خوانی در جشنواره تئاتر تجربه

سمینار یکروزه نمایشنامه‌خوانی ساعت 17 سه‌شنبه هفتم خرداد در چهارمین روز دهمین جشنواره تئاتر تجربه در سالن سینما باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش کارگاهها و سمینارهای این جشنواره نیز فردا فرهاد مهندسپور و پیام فروتن کارگاه کارگردانی و نقاشی صحنه را در کارگاه دو و کارگاه طراحی صحنه دانشکده هنرهای نمایشی برگزار می‌کنند. همچنین روز سه‌شنبه جشنواره تئاتر تجربه میزبان اجرای شش اثر در دو بخش صحنه‌ای و نمایشنامه‌خوانی خواهد بود.

نمایش‌های "مدرک" اصغر حساس صوفیایی، "فاوست و اینک خدا" امیر سرافرازیان و "قلاده‌ای برای سگ مرده" میلاد نیک‌آبادی به ترتیب در سالن‌های سمندریان، صمیمی مفخم و تالار کوچک مولوی به صحنه می‌روند. در بخش جنبی نمایش‌های صحنه‌ای نیز "گل‌های میخک" علی کشوری در لابی تالار مولوی اجرا خواهد شد.

در بخش نمایشنامه‌خوانی دهمین جشنواره تئاتر تجربه نیز "آدم‌های بی‌سر و ته" بهناز لاهوتی و قسمت چهارم "فاوست" گروه میتوس در خانه کوچک نمایش و لابی دپارتمان هنرهای نمایشی روخوانی می‌شوند. جشنواره تئاتر تجربه تا 10 خرداد در دانشگاه تهران ادامه دارد.

