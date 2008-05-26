به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی شریف النسبی امروز در نشستی با خبرنگاران به تشریح برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال جاری پرداخت و گفت: وظیفه ما ارائه آموزشهای ناپیوسته مهارتی به مخاطبین از حوزه های آموزش و پرورش ، آموزش عالی و فارغ التحصیلان است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از ارائه آموزش به 1 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی به میزان 200 میلیون نفر ساعت در سال خبر داد و اظهار داشت: در حال حضر بیش از 600 مرکز در سراسر کشور تحت پوشش ما هستند که در این مراکز، 4 هزار و 300 کارگاه فعال به امر مهارت آموزی مشغول می باشند.

شریف النسبی تصریح کرد: در کنار 1 میلیون نفری که هر ساله تحت آموزش 4 تا 18 ماهه قرار می گیرند، حدود 2 میلیون نفر دیگر نیز از طریق مراکز و آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند.

وی به انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه ارائه آموزشهای در زمینه ساختمان و مسکن با وزارت مسکن وشهرسازی اشاره کرد و افزود: سال گذشته توانستیم 60هزار نفر را تحت آموزشی قرار دهیم و در سالجاری نیز احتمالا 130 هزار نفر دیگر را در برنامه داریم که به آنها گواهینامه مهارت تعلق می گیرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه با اشاره به برنامه 5 ساله مصوب مجلس ، تصریح کرد: براساس برنامه باید در 5 سال 5/2 میلیون نفر آموزش ببینند که دراین رابطه باید سالیانه 100 هزار نفر در حوزه نفت براساس توافق وزارتخانه های کار و نفت آموزشهای مهارتی ببینند.

شریف النسبی از ارائه 240 میلیون نفر ساعت آموزشی به 1 میلیون نفر در سال جاری خبر داد و گفت: در 5 سال آینده سیاستهای واگذاری کارها به بخش خصوصی ، ارائه آموزشها بر اساس تقاضا و افزایش بهره وری را دنبال می کنیم .

وی همچنین به آموزش 500 هزار نفر از طریق سیستم َآموزش و پرورش در سال سخن گفت و افزود: کارگاه های تحت پوشش ما سالانه 27 میلیون نفر ساعت آموزش مهارتی می دهند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به تعهد آموزشی 30 میلیون نفر ساعت در روستاها برای سال جاری خبر داد و بیان داشت: سال گذشته 73 هزار نفر در روستاها تحت آموزشهای فنی و حرفه ای در قالب طرح هجرت قرار گرفتند که 32 هزار و 800 نفر از آنها مرد و 49 هزار نفر دیگر زن بودند.

شریف النسبی به درخواست وام 150 میلیون دلاری از بانک جهانی اشاره و تاکید کرد: هم اکنون در 10 استان کشور دهکده های ملی مهارت فعال هستند که به ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای می پردازند.