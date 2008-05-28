پروفسور پرویز کردوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به قرارگرفتن کشور در موقعیت خشکسالی سطح اراضی زیر کشت کشاورزی نباید افزایش یابد مگر در مناطقی که سدی برای تامین آب ایجاد شده باشد و زمینهای کشاورزی در مسیر آبدهی سد قرار داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر تمامی آبهای تولیدی از روستاها به شهرها منتقل می شوند و زندگی شهری روز به روز با مصرف آب بیشتری همراه است از طرفی با مهاجرت روستاییان به شهرها موجب افزایش جمعیت مصرف کننده آب شده است.

این چهره ماندگار علمی خاطرنشان کرد: افزایش اراضی زیر کشت کشاورزی، ایجاد فضای سبز، شستشوی خیابانها، اسراف در مصارف خانگی و حفر بی رویه چاه ها از جمله عوامل تشدید کنننده بحران در خشکسالی است.

این استاد نمونه دانشگاه تهران یادآورشد: با ورود صنایع به شهرها علاوه بر افزایش آلودگی شیمیایی و بیولوژیک، مصرف آب صنعتی نیز افزایش یافته و انواع مصارف دیگر مانند مصارف خانگی، فضای سبز و ادارات دولتی موجب افزایش میزان مصرف آب در شهرها شده است.

کردوانی عنوان کرد: نحوه آبیاری در بخش کشاورزی و فضای سبز به شیوه ای غیراصولی و نادرست انجام می شود و نظافت خیابانها و معابر شهری نیز با آب موجب هدررفت میزان زیادی آب می شود.

این پژوهشگر تاکید کرد: در زمان خشکسالی صرفه جویی یکی از ارکان اصلی حفظ وضعیت مناسب است و نمی توان مانند زمانهای ترسالی بدون پیش بینی آینده تنها به زیاده روی در مصرف پرداخت بلکه باید با برنامه ریزی صحیح و اصولی و صرفه جویی در مصرف به عبور از شرایط بحرانی کمک کرد در ضمن اینکه لازم است روشهای درست مصرف کردن در هر شرایطی به شهروندان آموزش داده شود.