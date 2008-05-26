واگذاری اراضی کشاورزی باشرط بهره برداری مناسب امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، فرید اجلالی با اعلام این خبر افزود: بر این اساس نحوه استقرار و پراکنش نظام های بهره برداری در عرصه های یاد شده توسط کمیسیون ویژه ای در مقیاس ملی به ریاست این معاونت و با عضویت معاونتها و سازمانهای ذی ربط مشخص می شود.

وی ابراز داشت: این تصمیم با هدف ایجاد و تقویت سازمان کار مناسب در واحدهای تولید و بهره برداری کشاورزی و به منظور تضمین بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب و خاک، منابع ژنتیکی و ماشین آلات اتخاذ شده است.

اجلالی در عین حال یاد آور شد: تا پایان سال 85 بیش از یک میلیون و 279 هزار هکتار از اراضی دولتی، منابع ملی و طبیعی به متقاضیان واگذار شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی سال 82 ، 17 میلیون و 665 هزار هکتار سطح زیر کشت اراضی کشور عرصه فعالیت بیش از 3 میلیون و 481 هزار بهره بردار دارای زمین است.

معاون صنایع و امور زیر بنایی میانگین اراضی کشاورزی کشور را بالغ بر 5.1 هکتار عنوان و خاطر نشان کرد: 86 درصد از بهره برداران دارای اراضی خرد و پراکنده هستند و از این رو بخش اعظم اراضی کشاورزی و واحدهای پرورش دام و آبزیان نیز از نظر وسعت پایین تر از مقیاس های اقتصادی و غیر مدرن می باشند"

وی در همین حال گفت: وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر در قالب طرحهای زیر بنایی و فعالیتهای سرمایه گذاری از استقرار روشهای نوین مدیریت و بهره برداری موسسه هایی نظیر شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعتهای خصوصی، تعاونی های تولید، تشکل های آب بران و ماشین آلات، مجتمع های تولید و سایر الگوها حمایت کرده است.

اجلالی تاسیس 1085 شرکت تعاونی تولید با سطح زیر کشت 2 میلیون و 812 هزار هکتار، تاسیس 25 شرکت سهامی زراعی با سطح زیر کشت 76 هزار و 717 هکتار و احداث 289 واحد مجتمع های تولید گلخانه ای، دامپروری و آبزی پروری را از جمله اقدامات وزارت جهاد کشاورزی نام برد.