همکاری ژاپن با ایران در ساخت شتابگر/ طرح پروژه شتابگر ملی در دست تصویب

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کبگانیان - معاون پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه ای که روز گذشته با پروفسور کورو کاوا و جمعی از دانشمندان و محققان دانشگاهها و پژوهشگاهها با هدف همکاری ایران با کشور ژاپن در خصوص ساخت پروژه شتابگر در معاونت پژوهشی وزارت علوم برگزار شد، نسبت به پیگیری پروژه شتابگر ملی و تسریع در تصویب آن قول مساعد داد و گفت: پس از دریافت مطالعات امکان سنجی تصمیم گیری نهایی درباره پروژه ساخت شاتابگر ملی امکانپذیر و قابل ارزیابی می شود.

پروفسور کورو کاوا- رئیس بخش KEK (موسسه شتابگرهای ژاپن) نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه ایران می تواند با استفاده از کمک دانشمندان دیگر کشورها اقدام به ساخت شتابگر کند افزود: "اعتقاد دارم که طراحی و ساخت شتابگر ملی ماهیتی کاملا صلح آمیز و تحقیقاتی دارد."

استاد دانشگاه توکیو که به دعوت مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی ( ایسمو ) به ایران سفر کرده تا اطلاعاتی نسبت به این فناوری روز دنیا در اختیار آنان قرار دهد، در این برنامه آمادگی کامل کشورش را برای همکاری در این خصوص با ایران اعلام کرد.

دکتر جواد لاریجانی نیز با اشاره به اینکه محل ساخت شتابگر نیز انتخاب شده است افزود: "امیدواریم پس از تأیید دکتر کبگانیان و وزیرعلوم تا پایان سال وارد مراحل اصلی پروژه شویم."

دکتر ارفعی و دکتر جواد رحیقی که از دست اندرکاران ساخت شتابگر در ایران هستند، در این جلسه حضور داشتند.