مضجع منور حضرت رضا(ع) غبار روبی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این مراسم معنوی که ظهر امروز با حضور آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی، آیت الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران، آیت الله رسولی محلاتی و آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد برگزار شد، ضریح مطهر و مضجع شریف حضرت رضا(ع) غبار روبی و عطر افشانی شد.

در این آئین پرفیض و روحانی که در آستانه ایام حزن و اندوه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد، همچنین قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران استانی حضور داشتند.

مراسم غبار روبی با گشودن درب ضریح مطهر آغاز شد و گروهی از خادمان بارگاه منور رضوی نذورات داخل ضریح که نشانه عشق و ارادت شیعیان جهان به محضر مبارک حضرت رضا(ع) است را خارج کرده و در بسته های مخصوص به خزانه آستان قدس رضوی منتقل کردند.

در ادامه آیت الله واعظ طبسی و آیات عظام با ورود به داخل ضریح مطهر، ضمن تعویض روپوش سنگ مضجع منور، تمامی قسمت ها نظیر دیواره ها، سقف و کف ضریح مطهر را غبار روبی کرده و با گلاب ناب و اشک دیده شستشو دادند.

مراسم غبار روبی پس از گذشت حدود دو ساعت به پایان رسید و در پایان، توسط تولیت آستان قدس رضوی به شرکت کنندگان در مراسم، بسته هایی محتوی نبات و غبار متبرک اهدا شد.

غبار روبی از آیین های دیرین حرم مطهر رضوی است که چند بار در سال با حضور مراجع تقلید، آیات عظام و شخصیت های کشوری و استانی برگزار می شود.