سرشماری صحیح لازمه برنامه ریزی دولت برای عشایر است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،حمیدرضا اطمینانی ظهر امروز در نشست کمیته تبلیغات سرشماری اجتماعی – اقتصادی عشایر کوچنده خراسان جنوبی اولین گام برای برنامه ریزی را داشتن آمار صحیح عنوان نمود و افزود: در راستای اجرای برنامه های دولت و عدالت محوری برای جامعه عشایری طرح سرشماری عشایر کوچنده این استان برگزار می شود.

وی خواستار اطلاع رسانی از سوی رسانه های این استان برای ارائه اطلاعات صحیح از سوی عشایر به مامورین آمارگیر شد و اظهارداشت: مامورین آمار گیر با فرم لباس مخصوص خواهند بود و عشایر از پاسخگویی به افراد غیر مسئول خوداری کنند.

وی خاطر نشان کرد: اگر آمار گیری بر اساس توانمندی و نیازهای جامعه هدف باشد به به هدف نهایی و کمک به این قشر نائل خواهیم شد.

اطمینانی توانمندی های جامعه عشایری را بسیار بالا دانست و یادآورشد: براساس این توانمندی ها باید امکانات در اختیار آنها گذاشت تا بتوانند تولیدات خود را به مردم ارائه کنند.

دبیرشورای اطلاع رسانی خراسان جنوبی نیز در این نشست افزود: اکنون با گذشت 10 سال از سرشماری عشایر کوچنده سال 1377 ‌جمعیت، ‌خصوصیات جمعیتی،‌ دامداری و زندگی عشایر دستخوش تغییراتی شده است و بر اساس نیازهای اعلام شده از سوی سازمان امور عشایر کشور از یک سو و الزامات تعیین شده در آیین ‌نامه ساماندهی عشایر مصوب هیئت دولت ‌سرشماری از عشایر کوچنده کشور برای اجرا در سال 1387 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: ‌ستاد استانی سرشماری فوق‌الذکر به ریاست استاندار خراسان جنوبی، ‌معاونین برنامه‌ ریزی، پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری، ‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌فرماندهی انتظامی، ‌مدیر‌کل ثبت احوال، ‌مدیر‌کل دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری و مدیر‌کل آمار و اطلاعات استانداری و رئیس اداره روابط عمومی و امور بین ‌الملل استانداری تشکیل می ‌شود.

مسئول کمیته تبلیغات سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده خراسان جنوبی به سه ویژگی مهم زندگی جامعه عشایری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ‌اقتصاد مبتنی بر دام و دامداری، کوچرو بودن و حاکم بودن سلسله مراتب ایلی در بین آنها، سه ویژگی مهم زندگی جوامع عشایر کوچ رو به حساب می ‌آید.

نوفرستی در خصوص اعضاء کمیته تبلیغات این طرح بزرگ ملی اظهار داشت: اعضاء این کمیته شامل صدا و سیمای مرکز استان، ‌اداره کل امور عشایر، ‌خبرگزاری‌ها، محیط زیست، ‌تعاونی عشایر و مرزداران، نیروی انتظامی،‌ بسیج عشایری، ‌سازمان آموزش و پرورش، ‌جهاد‌کشاورزی و روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری است.

وی ادامه داد: اعتمادسازی و ارتقاء آگاهی خانواده‌های عشایری، تبیین اهمیت ارتقاء و جایگاه سرشماری عشایری در برنامه ‌ریزی ‌های کلان کشور، ‌ارتقاء جایگاه آمار در برنامه‌ ریزی‌ها از جمله اهداف این کمیته است.

دبیر شورای اطلاع‌ رسانی خراسان جنوبی با بیان این که این آمار محرمانه بوده و فقط در برنامه ‌ریزیهای کشوری مورد نیاز است، تصریح کرد: این سرشماری از تیرماه سال‌جاری به مدت 20 روز طی مراسم افتتاحیه ‌ای که با حضور معتمدین، بزرگان ایل‌های عشایری، مسئولان و دست ‌اندرکاران در یکی از شهرستان‌های این استان برگزار می ‌شود.

نوفرستی از مشارکت بیش از پنج هزار نفر نیروی انسانی در این سرشماری خبر داد و یادآورشد: این سرشماری در 28 استان کشور و در سه مرحله به اجرا در می ‌آید که مرحله اول قبل از اجرا سرشماری است و از 31 خردادماه جاری انجام می ‌شود و مرحله دوم شامل برنامه سرشماری بوده و از یکم تیرماه سال‌ جاری شروع می ‌شود و مرحله سوم انتشار نتایج مقدماتی است که از 16 مرداد به انجام می ‌رسد.