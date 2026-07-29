به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از چند هفته تا آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در فصل بیست‌وششم باقی مانده، اما استقلال همچنان نتوانسته از مهم‌ترین مانع پیش روی خود عبور کند؛ پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه همچنان بسته است و این محدودیت تنها به نقل‌وانتقالات پیش‌فصل ختم نمی‌شود.

بر اساس آخرین وضعیت حقوقی باشگاه، آبی‌پوشان حتی در نیم‌فصل لیگ نیز با همین محدودیت روبه‌رو خواهند بود و تا زمان نگارش این گزارش امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود را ندارند. موضوعی که باعث شده استقلال برخلاف سایر مدعیان لیگ، نتواند از نفرات جذب‌شده خود در مسابقات رسمی استفاده کند و همچنان در انتظار تعیین تکلیف پرونده‌های بین‌المللی و رأی نهایی مراجع ذی‌صلاح باشد.

این در حالی است که رقابت‌های لیگ برتر از ۲۳ مردادماه آغاز خواهد شد و استقلال در نخستین دیدار فصل باید برابر مس شهربابک (تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر) به میدان برود؛ مسابقه‌ای که ممکن است سهراب بختیاری‌زاده در آن نتواند از بازیکنان جدید تیمش استفاده کند.

نقل‌وانتقالات خلوت و اردوی داخلی

بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، برنامه‌های فنی استقلال را نیز تحت تأثیر قرار داده است. آبی‌ها یکی از کم‌تحرک‌ترین تیم‌های بازار نقل‌وانتقالات بوده‌اند و برخلاف فصل‌های گذشته خبری از اردوی خارجی این تیم نیست.

سهراب بختیاری‌زاده که هدایت استقلال را بر عهده گرفته، ترجیح داده با توجه به شرایط موجود، تیمش اردوی آماده‌سازی را در تهران برگزار کند تا ضمن کاهش هزینه‌ها، تمرکز بیشتری روی آماده‌سازی بازیکنان موجود داشته باشد.

دغدغه بزرگ؛ پرونده یاسر آسانی

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های هواداران استقلال به وضعیت یاسر آسانی مربوط می‌شود؛ وینگر آلبانیایی که فصل گذشته عنوان بهترین گلزن آبی‌ها را به دست آورد.

آسانی چندی پیش به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود، قراردادش را به صورت یک‌طرفه فسخ و ایران را ترک کرد؛ اقدامی که نگرانی زیادی میان هواداران ایجاد کرد. با این حال پس از برگزاری جلسه با مدیران باشگاه و دریافت مطالبات معوق، این بازیکن از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و اعلام کرد به قراردادش با استقلال پایبند خواهد بود.

با وجود این توافق، قوانین نقل‌وانتقالاتی شرایط را برای استقلال پیچیده کرده است. طبق مقررات موجود، آسانی اکنون با شرایطی مشابه پرونده دیدیه اندونگ مواجه شده و به همین دلیل احتمال اینکه استقلال تا زمان باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی بتواند از این بازیکن استفاده کند، بسیار اندک است.

ابهام درباره آینده رامین رضاییان

در کنار پرونده آسانی، وضعیت رامین رضاییان نیز به یکی دیگر از موضوعات مهم استقلال تبدیل شده است. مدیران باشگاه معتقدند این مدافع - وینگر ملی‌پوش همچنان یک فصل دیگر با استقلال قرارداد دارد، اما رضاییان پس از عملکرد موفق خود در جام جهانی، تصمیم گرفت بند فسخ قراردادش را فعال کند.

او نیز در صفحه شخصی خود اعلام کرده که اکنون قراردادی با این باشگاه ندارد؛ موضوعی که در صورت ادامه اختلافات می‌تواند به یک پرونده حقوقی تازه میان طرفین تبدیل شود.

تغییرات در هیئت مدیره

در آستانه آغاز فصل جدید، ترکیب هیئت مدیره استقلال نیز دستخوش تغییر شد. بر این اساس، محمودرضا بابایی و مجتبی فریدونی از جمع اعضای هیئت مدیره کنار رفتند و محمدرضا نجفی، مصطفی متدین و سیدحسین علوی‌مقدم به عنوان اعضای جدید معرفی شدند.

در حال حاضر هیئت مدیره استقلال را علی تاجرنیا، علی نظری جویباری، محمدرضا نجفی، مصطفی متدین و سیدحسین علوی‌مقدم تشکیل می‌دهند.

استقلال در انتظار مدیرعامل جدید

یکی دیگر از موضوعات مهم باشگاه، انتخاب مدیرعامل جدید است. علی تاجرنیا که هم‌زمان ریاست هیئت مدیره و سرپرستی مدیرعاملی باشگاه را بر عهده دارد، پیش‌تر وعده داده بود استقلال پس از حدود یک سال صاحب مدیرعامل دائمی خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، هیئت مدیره گزینه نهایی خود را به هلدینگ مالک باشگاه معرفی خواهد کرد و پس از بررسی در کمیته مربوط، مدیرعامل جدید انتخاب می‌شود.

احتمال ادامه حضور تاجرنیا در سمت مدیرعاملی بسیار کم است و او پس از انتخاب مدیرعامل جدید تنها در جایگاه رئیس هیئت مدیره به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

در شرایطی که پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال همچنان بسته مانده، فعالیت پررنگ پرسپولیس در بازار نقل‌وانتقالات نیز باعث افزایش نگرانی هواداران آبی شده است.

در روزهای اخیر، فضای مجازی شاهد انتقادهای گسترده هواداران استقلال از عملکرد مدیران باشگاه بوده و آنها خواستار حل سریع مشکلات حقوقی، باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی و تقویت تیم پیش از آغاز مسابقات هستند.

مدیران استقلال نیز همچنان امیدوارند رأی نهایی دادگاه عالی ورزش (CAS) به سود این باشگاه صادر شود تا بخش مهمی از مشکلات نقل‌وانتقالاتی برطرف شود.

مطالبه قهرمانی نیمه‌تمام

در کنار تمام این مسائل، موضوع تعیین تکلیف لیگ نیمه‌تمام فصل بیست‌وپنجم نیز همچنان یکی از مطالبات جدی هواداران استقلال است. آبی‌ها معتقدند در زمان توقف مسابقات، صدرنشین جدول بودند و بر همین اساس مدیریت باشگاه باید با رایزنی و پیگیری از طریق فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، موضوع اهدای جام قهرمانی آن فصل به استقلال را دنبال کند.

با این حال، تا این لحظه مدیران باشگاه نتوانسته‌اند در این زمینه به نتیجه‌ای دست پیدا کنند و این مطالبه همچنان بی‌پاسخ مانده است.

استقلال در آستانه فصلی پرابهام

استقلال در حالی به استقبال لیگ بیست‌وششم می‌رود که برخلاف بسیاری از رقبای خود، بیش از آنکه درگیر مسائل فنی باشد، با مشکلات مدیریتی، حقوقی و نقل‌وانتقالاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، بلاتکلیفی وضعیت برخی ستاره‌ها، تغییرات در هیئت مدیره، انتخاب مدیرعامل جدید و انتظار برای آرای مراجع بین‌المللی، همگی عواملی هستند که آینده آبی‌پوشان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند.

اکنون باید دید مدیران استقلال در فرصت باقی‌مانده تا آغاز لیگ برتر خواهند توانست گره‌های حقوقی و مدیریتی باشگاه را باز کنند یا آبی‌ها فصل جدید را نیز با همان مشکلاتی آغاز خواهند کرد که ماه‌هاست سایه خود را بر این باشگاه گسترانده است.