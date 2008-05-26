دستگاه های اجرایی شهر تهران موظف به ارائه برنامه منطبق با طرح جامع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم امروز در سومین نشست راهبردی نهاد مدیریت و برنامه ریزی طرح توسعه شهری تهران که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی تشکیل شد ، خاطر نشان کرد: دستگاه های اجرایی متعددی در حوزه مدیریت شهری فعال هستند که متاسفانه از یک سند فرادستی تبعیت نمی کنند.

وی افزود: در راستای تحقق سند فرادستی و راهبردهای مورد نظر، طرح جامع هماهنگی نظام برنامه ریزی شهر تهران تصویب شده است که نمایندگان حدود 60 سازمان حوزه مدیریت شهری در آن حضور دارند.

رسول خادم در ادامه تصریح کرد: دستگاه های اجرایی مرتبط با طرح جامع باید تا شهریور ماه طرح های عملیاتی خود را به شورای هماهنگی نظام برنامه ریزی و طرح های توسعه شهری ارائه دهند.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکنون برخی سازمانها و دستگاه ها برنامه های خود را در این زمینه ارائه داده اند که شرکت فاضلاب از این جمله است.