انتخابات فدراسیون بدنسازی و انتظار برای انتخاب رئیسی «جوان» و «مدیر»

به گزارش خبرگزاری مهر، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام قرار است 20 مرداد سال جاری برگزار شود تا پس از مدتها حاشیه و تنش، تکلیف این فدراسیون پرمخاطب اما به همان اندازه پرماجرا و پرحاشیه مشخص شود.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نزدیک به دو سال است که با سرپرست اداره می‌شود؛ شرایطی که نه‌ تنها ثبات مدیریتی را از این مجموعه گرفته، بلکه تصمیم‌گیری‌های بلندمدت، برنامه‌ریزی برای توسعه رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون و پیگیری مطالبات ورزشکاران پرشمار را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.

در این مدت، انتخابات ریاست فدراسیون یک بار برگزار شد که به نتیجه نرسید و در نهایت باطل شد. داستان پرماجرای و جنجالی مدرک جعلی کاندیدای پیروز در مجمع انتخاباتی قبلی سبب شد تا در نهایت این انتخابات باطل شده تا یکی از پرجمعیت‌ترین و پرمخاطب‌ترین فدراسیون‌های ورزشی کشور همچنان در وضعیت بلاتکلیف باقی بماند.

فدراسیونی که مسئولیت هدایت هزاران ورزشکار، مربی و باشگاه را بر عهده دارد، بیش از هر زمان دیگری به مدیری نیاز دارد که با اختیار کامل بتواند برای آینده تصمیم بگیرد، نه اینکه تنها امور روزمره را با سرپرست به مدت بیش قریب به یک سال پیش ببرد.

اکنون که مقدمات برگزاری انتخابات دوره جدید در حال فراهم شدن است، انتظار می‌رود این بار شاهد انتخابی متفاوت باشیم؛ انتخابی که بر پایه برنامه، تخصص و نگاه توسعه‌محور شکل بگیرد، نه بر اساس تکرار چهره‌هایی بدون عملکرد و برنامه صرفا با لابی و وعده که خروجی قابل توجهی از خود به جا نگذاشته‌اند.

گفته می شود نزدیک به ۱۶ کاندیدا برای این پست رقابت می‌کنند و همین تعداد پرشمار کاندیداها خود نشان دهنده اقبال عمومی به این فدراسیون پرمخاطب و ثروتمند است. فدراسیونی که شاید بیش از هر فدراسیون دیگری مخاطب داشته اما در تمام این سال ها نتوانسته آنطور که باید و شاید موفقیت را تجربه کرده و البته جامعه مخاطبان پرتعداد خود را راضی کند.

دل بستن به افراد با نگرش قدیمی با رویکردهای تکراری و سنتی یکی از عوامل نارضایتی عمومی در این فدراسیون بوده. مدیرانی که تنها به خود و نفرات پیرامونی خود فکر می کردند و همین سبب شده بود که تنها طیف نزدیک به رئیس بتواند از مواهب این رشته برخوردار باشد.

رویه ای که با تکرار نفرات تکراری ظاهرا در این فدراسیون بدل به یک بدعت غلط شده و به نظر می رسد که در وهله نخست در انتخابات باید بیش از هر چیزی به برچیده شدن این بدعت و اصلاح آن فکر کرد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام امروز بیش از هر چیز به نسلی تازه از مدیران نیاز دارد؛ مدیرانی جوان، متخصص و دارای عملکرد درخشان و قابل دفاع آشنا با فضای حرفه‌ای ورزش و دارای توانایی تعامل با نهادهای بین‌المللی و بخش خصوصی. استفاده از ایده‌های نو، بهره‌گیری از مدیریت علمی، توجه به اقتصاد ورزش و حمایت واقعی از قهرمانان، تنها با تغییر نگاه مدیریتی امکان‌پذیر خواهد بود.

ورزش ایران برای عبور از مشکلات مزمن خود، نیازمند تزریق تفکر جدید و فرصت دادن به مدیرانی است که انگیزه، انرژی، سواد، بینش و برنامه مشخص برای تحول داشته باشند.

انتخابات پیش‌روی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام می‌تواند نقطه پایان یک دوره طولانی از بلاتکلیفی و آغاز فصلی تازه باشد؛ مشروط بر آنکه تصمیم‌گیران راه را برای ورود مدیران جوان و شایسته و خوشنام باز کنند. این فدراسیون با ظرفیت گسترده و جامعه بزرگ خود، شایسته مدیریتی است که آینده را بسازد، نه اینکه صرفاً گذشته غلط را تکرار کند.