به گزارش خبرنگار مهر، پس از افشای طرح اینفانتینو و فیفا برای ایجاد و فروش یک شرکت تجاری به شرکای خصوصی، موجی از واکنش‌های منفی در دنیای فوتبال شکل گرفته است.

در شرایطی که قرار است این هفته جلسه‌ای اضطراری میان اعضای مختلف اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) برای بررسی این موضوع برگزار شود، سپ بلاتر نیز روز سه‌شنبه موضع خود را اعلام کرد.

رئیس پیشین فیفا در پیامی که در شبکه اجتماعی X منتشر کرد، از رویکرد تجاری این نهاد و رئیس فعلی آن انتقاد کرد و نوشت: رابطه نزدیک میان رئیس فیفا و رئیس‌جمهور آمریکا اکنون ابعاد مالی پیدا کرده که آسیب جدی به فوتبال وارد می‌کند. هیچکس حق ندارد ورزش ما را بفروشد.

بلاتر که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ ریاست فیفا را بر عهده داشت، پیش از اینفانتینو، بالاترین مقام اجرایی این نهاد جهانی بود.