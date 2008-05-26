متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش ، در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه کاهش ولی بهای پنیر غیر پاستوریزه و کره پاستوریزه افزایش داشت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ بالا رفت و شانه ای 27000 تا 34000 ریال فروش می رفت.

در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک کاهش ولی بهای برنج داخله درجه دو افزایش یافت. برنج وارداتی تایلندی و غیر تایلندی در میادین زیر نظر شهرداری عرضه نمی گردید. همچنین عرضه دو نوع برنج مذکور بدلیل افزایش غیر عادی قیمت، در فروشگاه های سطح شهر بسیار کم بود. در گروه حبوب قیمت عدس ، لوبیا سفید، لوبیا چشم بلبلی کمی افزایش و بهای سایر اقلام حبوب کاهش جزئی داشت. در خواروبار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری همانند دو هفته قبل اقلام حبوب عرضه نمی گردید.

در هفته مورد بررسی ، در میادین زیر نظر شهرداری تهران پرتقال درجه دو ، گیلاس و هلو عرضه نمی گردید ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظرکیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت گیلاس، انواع سیب درختی ، انواع پرتقال و زرد آلو افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت تمام اقلام این گروه ( به جز پیاز و لوبیا سبز ) افزایش داشت. در این هفته بهای گوشت گاو و گوساله تازه کاهش جزئی ولی گوشت مرغ اندکی افزایش یافت. بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود.

در هفته مورد بررسی ، قیمت قند کاهش داشت ولی بهای شکر ثابت بود. قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی افزایش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

درهفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست غیر پاستوریزه 0/1 درصدکاهش داشت. قیمت پنیر غیر پاستوریزه 7/2 درصد و کره پاستوریزه 7/0 درصد افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ 4/13 درصد افزایش یافت.

برنج و حبوب

درهفته مورد بررسی ، بهای برنج داخله درجه یک 2/5 درصد کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه دو 5/3 درصد افزایش یافت. برنج وارداتی تایلندی و غیر تایلندی به دلیل افزایش غیر عادی قیمت عرضه بسیار کمی داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش ، در گروه میوه های تازه قیمت گیلاس 8/27 درصد، پرتقال درجه دو 5/8 درصد، سیب قرمز تخم لبنان 2/6 درصد، پرتقال درجه یک 8/3 درصد، سیب زرد تخم لبنان 3 درصد و زردآلو 1/0 درصد افزایش ولی بهای نارنگی ، لیموشیرین ، گوجه سبز ، طالبی و هندوانه بین 2 درصد تا 2/10 درصد کاهش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت لوبیا سبز 6 درصد و پیاز 6/0 درصدکاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 2/0 درصد تا 4/3 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

دراین هفته، قیمت گوشت گوسفند ثابت بود. بهای گوشت گاو و گوساله تازه 2/0 درصد کاهش ولی قیمت گوشت مرغ 6/0 درصد افزایش داشت.

قند، شکر ، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش ، بهای شکر ثابت بود. قیمت قند 2/2 درصد کاهش داشت. بهای چای خارجی و روغن نباتی جامد و مایع به ترتیب معادل 7/2 درصد، 4/3 درصد و 6/1 درصد افزایش یافت.