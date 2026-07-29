استاندار گیلان: راهکار نجات تالاب انزلی قطع ورود فاضلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه احیاء تالاب انزلی با حضور معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اظهار کرد: احیای تالابها بهویژه تالاب انزلی، یکی از مهمترین پروژههای بهسازی استان محسوب میشود.
وی با اشاره به ورود سالانه ۸۰۰ هزار تن رسوب به تالاب انزلی، افزود: انباشتگی این رسوبها طی سالیان متمادی در مساحت ۲۰ هزار هکتاری تالاب، سبب آلودگی مضاعف شده است.
استاندار گیلان ضمن تأکید بر توجه به عوامل عقبنشینی آب دریای خزر، تصریح کرد: تمام برنامهریزیها زمانی مثمر ثمر خواهد بود که علاوه بر تشخیص منشاء آلودگی، شاهد پالایش تالاب از فاضلاب خانگی و صنعتی باشیم.
حقشناس با بیان اینکه ورود فاضلاب یک میلیون نفر جمعیت شهرها و روستاهای حوالی تالاب انزلی و عدم لایروبی در طول سالیان گذشته سبب انباشته شدن آلودگی در این تالاب شده است، بر عدم ورود هرگونه فاضلاب به تالاب انزلی تأکید کرد و گفت: هر اقدام مقطعی در بازه کوتاهمدت فاقد نتیجه است و تنها راهکار ممکن، جلوگیری از ورود فاضلاب به این تالاب است.
استاندار گیلان در پایان با بیان اینکه نجات تالاب موضوع پیچیدهای نیست، خاطرنشان کرد: این معضل دارای منشاء و راهحلی مشخص است و لذا نیازمند اهتمام و تعامل ویژه از سوی نهادهای ذیربط است.
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