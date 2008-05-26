حادثه آتش سوزی شازند طی 10 سال اخیر بی سابقه بوده است

دکتر حسین بدخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این رو گروههای امداد و نجات استان طی روز گذشته و امروز به امدادرسانی به حادثه دیدگان و خانوده های آنان پرداختند.

وی خاطر نشان کرد: جمعیت هلال احمر استان 13 تیم امدادی و آمبولانس برای انتقال مجروحان به بیمارستان ولی عصر اراک، و بیمارستانهای تهران، قم و اصفهان اعزام کرد و 120 گروه امدادگر و پزشک داوطلب برای کمک به حادثه دیدگان به منطقه اعزام شدند.

دکتر بدخشان، خاطرنشان کرد: فراهم کردن اسکان و تغذیه خانواده مصدومین و آسیب دیدگان از اقدامات امروز است که ادامه دارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حوادثی از این دست استان را نیازمند تجهیز گروههای امداد و نجات می کند، افزود: این امر الزام تجهیز گروههای امداد و نجات استان را دو چندان می کند چنانکه طی ماههای گذشته تلاشهایی برای اخذ یک بالگرد امدادی در استان صورت گرفته که تاکنون بی نتیجه مانده است.