به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش اعلام کرد مراسم آغاز به کار این کانون ساعت 17 سه‌شنبه با حضور محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی و برخی مسئولین، استادان، هنرمندان، دست‌اندرکاران و علاقمندان سینمای مستند در سالن سینما حقیقت برگزار خواهد شد.

در این مراسم از دبیر و اعضاء هیئت علمی نخستین همایش ملی انیمیشن ایران تقدیر و لوح افتخار و هدایایی به ارائه‌دهندگان مقالات برگزیده همایش اهدا می‌شود. این همایش دو روز اول اردیبهشت به همت این مرکز و فرهنگستان هنر، آسیفا، دانشکده‌های صدا ‌و سیما، هنر و تربیت مدرس، پویامهر و پیلبان انیمیشن در تهران برگزار شد.

نمایش انیمیشن‌های برگزیده "نوعی دیگر بودن" ماشاء‌الله محمدی (حاضر در بخش مسابقه جشنواره انسی)، "خواب" علیرضا چیتایی (حاضر جشنواره زاگرب)، "خانه امن" مریم کشکولی‌نیا (برگزیده خانه سینما)، "صفر درجه" امید خوش‌نظر(برگزیده چند جشنواره‌ داخلی و بین‌المللی) و انیمیشن مشهور "پیتر و گرگ" (برنده اسکار 2008) از دیگر برنامه‌های مراسم افتتاحیه‌ است.

برنامه مراسم افتتاحیه کانون انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی راس ساعت 17 عصر سه‌شنبه هفتم خرداد در سالن سینما حقیقت در سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره‌ 17 برگزار می‌شود.