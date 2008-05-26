صادقی و سید صالحی هنوز شانس انتخاب بهترین بازیکن آسیا را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، همچنین در این فهرست ازبکستان با داشتن چهار بازیکن بیشترین سهم را دارد و پس از این کشور ایران، بحرین، کویت و سنگاپور با دو بازیکن قرار دارند.
این فهرست در ماه های آینده و بعد از هر روز از مسابقات بنا برعنوان بهترین بازیکن مسابقه ( MVP ) که بازیکنان می گیرند محاسبه می شود تا مجموع امتیاز های یک بازیکن بدست آید.
سومین فهرست نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا به شرح زیر است :
1- علا هبیل ( بحرین - باشگاه الکویت)
2- احمد عجب ( کویت - القادسیه کویت)
3- اکمل حولماتوف ( ازبکستان - باشگاه پاختاکور)
4- ابراهیم صادقی ( ایران - باشگاه سایپا)
5- ایندرا ساهدان داوود ( سنگاپور - باشگاه هوم یونایتد)
6- میتسو اوگاساوارا ( ژاپن - کاشیما آنتلرز)
7- محمد الحماوی ( سوریه - باشگاه الکرامه)
8- محمد شهریل ایشاک ( سنگاپور - هوم یوناتد)
9- نانتاوات تائنسوپا ( تایلند - کرونگ تای تایلند)
10- ناتان برنز ( استرالیا - باشگاه آدلاید)
11- راشد سالم ( بحرین - باشگاه النجمه)
12- سید صالحی ( ایران - باشگاه سپاهان)
13- تیمور کاپادزه ( ازبکستان - باشگاه کوروچی)
14- الوگبک باکیف ( ازبکستان - باشگاه کوروچی)
15 - ولید جمعا ( کویت - باشگاه کویت)
16 - ژیانگچوانگ یان ( چین - باشگاه بیجینگ گوان)
17 - زین الدین تاجیف ( ازبکستان - باشگاه پاختاکور)
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