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۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۳

صادقی و سید صالحی هنوز شانس انتخاب بهترین بازیکن آسیا را دارند

صادقی و سید صالحی هنوز شانس انتخاب بهترین بازیکن آسیا را دارند

کنفدراسیون فوتبال آسیا سومین فهرست نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکنان سال آسیا را بعد از پایان بازیهای دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا و جام ای اف سی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، همچنین در این فهرست ازبکستان با داشتن چهار بازیکن بیشترین سهم را دارد و پس از این کشور ایران، بحرین، کویت و سنگاپور با دو بازیکن قرار دارند.

این فهرست در ماه های آینده و بعد از هر روز از مسابقات بنا برعنوان بهترین بازیکن مسابقه ( MVP ) که بازیکنان می گیرند محاسبه می شود تا مجموع امتیاز های یک بازیکن بدست آید.

سومین فهرست نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا به شرح زیر است :
1- علا هبیل ( بحرین - باشگاه الکویت)
2- احمد عجب ( کویت - القادسیه کویت)
3- اکمل حولماتوف ( ازبکستان - باشگاه پاختاکور)
4- ابراهیم صادقی ( ایران - باشگاه سایپا)
5- ایندرا ساهدان داوود ( سنگاپور - باشگاه هوم یونایتد)
6- میتسو اوگاساوارا ( ژاپن - کاشیما آنتلرز)
7- محمد الحماوی ( سوریه - باشگاه الکرامه)
8- محمد شهریل ایشاک ( سنگاپور - هوم یوناتد)
9- نانتاوات تائنسوپا ( تایلند - کرونگ تای تایلند)
10- ناتان برنز ( استرالیا - باشگاه آدلاید)
11- راشد سالم ( بحرین - باشگاه النجمه)
12- سید صالحی ( ایران - باشگاه سپاهان)
13- تیمور کاپادزه ( ازبکستان - باشگاه کوروچی)
14- الوگبک باکیف ( ازبکستان - باشگاه کوروچی)
15 - ولید جمعا ( کویت - باشگاه کویت)
16 - ژیانگچوانگ یان ( چین - باشگاه بیجینگ گوان)
17 - زین الدین تاجیف ( ازبکستان - باشگاه پاختاکور)

کد مطلب 690317

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