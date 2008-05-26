مذاکرات گروه شش جانبه در روسیه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، مذاکرات گروه شش جانبه با حضور نمایندگان آمریکا، روسیه، کره شمالی، ژاپن، چین و کره جنوبی در خصوص حل و فصل برنامه هسته ‌ای کره شمالی در روزهای 28 تا 30 ماه می ( 8 تا 10 خرداد ماه ) در مسکو برگزار می ‌شود.

در همین رابطه، "کیم سوک" معاون وزیر امور خارجه کره شمالی روز 29 می با "کریستوفر هیل" مشاور وزیر امور خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد این کشور در مذاکرات شش جانبه ملاقات خواهد کرد و دو طرف در این دیدار در مورد دیدگاههای خود درباره حل و فصل برنامه هسته ‌ای پیونگ یانگ رایزنی خواهند کرد.

زمان برگزاری مذاکرات شش جانبه تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است. پیش از این خبرهای تائید نشده ای درباره برگزاری دور جدید مذاکرات در چین منتشر شده بود.

در روزهای گذشته و پس از آنکه کره شمالی مدارکی مشتمل بر 18 هزار صفحه از فعالیتهای هسته ای خود را در اختیار آمریکا قرار داد روند مذاکرات درباره خلع سلاح هسته ای پیونگ یانگ سرعت بیشتری به خود گرفت.

کره شمالی در 13 فوریه 2007 در مذاکرات شش جانبه توافق کرده بود که در برابر دریافت 50 هزار تن نفت فعالیت راکتور هسته ‌ای اصلی خود را تا 14 آوریل همان سال متوقف کند که در آن زمان پیونگ یانگ این اقدام را انجام نداد. براساس این توافق قرار بود اگر پیونگ یانگ فعالیتهای هسته ‌ای خود را به طور کامل متوقف کند 950 هزار تن دیگر نفت دریافت کند.