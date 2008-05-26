"اگر باران ببارد" 17 خرداد روی آنتن شبکه یک

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی سیدمحسن طباطبایی و حجازی تهیه می‌شود و درباره زندگی زنی جوان است که با وجود مخالفت‌های خانواده با یک جانباز قطع نخاع ازدواج می‌کند.

مهدی حسینی‌وند مشغول تدوین "اگر باران ببارد" است و امید رئیس‌دانا همزمان موسیقی متن را می‌سازد. مهراوه شریفی‌نیا، آهو خردمند، هومن سیدی، فریبرز سمندرپور و ... بازیگران این فیلم هستند که 17 خرداد به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) از شبکه یک پخش می‌شود.

از عوامل پروژه "اگر باران ببارد" می‌توان به داود مهری مدیر تولید، مسعود فیروزه دستیار تولید، مجید اسماعیلی دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، هاشم مرادی مدیر تصویربرداری، مجید هاشمی صدابردار، سعید ملکان طراح گریم و احسان پورقربان طراح صحنه و لباس اشاره کرد.