فراخوان بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجراعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر در فراخوان شورای فنی جشنواره موسیقی فجر شرایط شرکت داوطلبان در شاخه های مختلف به شرح ذیل اعلام شده است:

موسیقی سنتی:

تعداد عضای گروه (متشکل از نوازندگان و خوانندگان) نباید بیشتر از 9 نفر باشد. (ترجیحا از هر ساز یک نوازنده).

در این شاخه کلیه آثار باید جدید بوده ، در هیچ کنسرتی اجرا نشده و به صورت نوار یا سی دی منتشر نشده باشد.

موسیقی کلاسیک غیرایرانی:

تکنوازان و گروههای موسیقی تا حداکثر 8 نفر در هر گروه می توانند شرکت نمایند.

کلیه آثار موسیقی در این شاخه نباید از دی ماه 1386 به بعد (توسط گروه متقاضی شرکت در جشنواره) اجرا شده باشد.

موسیقی پاپ:

در شاخه موسیقی پاپ ، توصیه می شود آثار ارائه شده، منطبق بر فرهنگ و ادبیات غنی ایران باشد.

در این شاخه، تعداد اعضای گروه (متشکل از نوازندگان و خواننده) نباید بیشتر از 8 نفر باشند.

کلیه آثار اجرا شده توسط گروه باید جدید بوده، در کنسرت ها اجرا نشده و به صورت نوار یا سی دی منتشر نشده باشد.

موسیقی ارکسترال و آواز جمعی:

تعداد اعضای ارکستر و یا همخوانان، نباید از 9 نفر کمتر باشد.

در این شاخه هرگونه ترکیبی از سازها و آوازها در انواع موسیقی کلاسیک، سنتی، پاپ و تلفیقی می تواند ارائه شود.

قطعات اجرا شده در این شاخه نیز نباید از دی ماه 1386 به بعد توسط همان ارکستر و یا گروه همخوان در کنسرت ها اجرا شده و یا به صورت نوار و سی دی منتشر شده باشد.

آهنگسازی:

کلیه آثار باید مرتبط با سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده و می تواند شامل هرگونه ترکیب سازی و آوازی باشد.

کلیه آثار ارسالی بخش آهنگسازی ، باید شامل پارتیتور کامل اثر و نمونه صوتی (midi) آنها باشد.

به مناسبت تقارن سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با سال نوآوری و شکوفایی (1387) به برجسته ترین اثر تولیدی جدیدکه در این باره و در راستای تکریم این تقارن معنوی به دبیرخانه جشنواره ارائه می گردد جایزه نفیسی تعلق خواهد گرفت.

شرایط ، نحوه و مهلت ارسال آثار:

کلیه آثار ارسالی به جشنواره باید به صورت صوتی - تصویری بوده و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

مهلت ارسال آثار تا پایان شهریور ماه 1387 بوده و این فرصت، قابل تمدید نخواهد بود؛ کلیه آثار ارسالی باید همراه با مشخصات کامل آنها شامل : فرم درخواست شرکت در جشنواره، نمونه اجرای صوتی و تصویری بر روی (VCD یا DVD) به نشانی دبیرخانه جشنواره واقع در تهران- خیابان حافظ- خیابان استاد شهریار- معاونت هنری- دفتر موسیقی - طبقه هفتم ارسال شوند.

به کلیه سرپرستان گروهها و ارکسترها توصیه می شود از نوازندگان و خوانندگانی که همزمان در گروهها و ارکسترهای دیگر به کار مشغولند استفاده نکنند، زیرا تداخل نوازندگان و خوانندگان گروهها با یکدیگر موجب اختلال در برنامه ریزی جشنواره شده و ممکن است منجر به حذف گروه یا گروهایی شود که اعضای مشترک داشته باشند.

بررسی نمونه آثار ارسالی از هفته اول مهرماه در شاخه های مختلف آغاز و اسامی گروههای پذیرفته شده در بخش رقابتی جشنواره حداکثر تا بیستم مهرماه از طریق پایگاه رسمی جشنواره و روزنامه های کثیرالانتشار ، اعلام خواهد شد.

توضیح:

گروههای پذیرفته شده در بخش رقابتی، باید آمادگی اجرای حداقل 45 دقیقه موسیقی صحنه ای را در طول جشنواره داشته باشند.

به گروههای برتر هر یک از شاخه های بخش رقابتی در پایان جشنواره جوایز نفیسی اهدا خواهد شد و ستاد جشنواره هیچگونه هزینه ای را به عنوان دستمزد، ایاب و ذهاب و ... برای گروههای شرکت کننده تقبل نخواهد کرد.